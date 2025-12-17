В каком случае СЗЧ военнослужащего может считаться прекращенным: объяснение Верховного Суда

Момент обращения военнослужащего, самовольно оставившего место службы, в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении службы может свидетельствовать о прекращении преступления.

Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда. Речь идет о применении статьи 407 Уголовного кодекса Украины, сообщает SUD.UA.

Верховный Суд рассматривал кассационную жалобу по делу №473/3261/23 и проанализировал решения судов предыдущих инстанций. Судьи обратили внимание на конкретные действия военнослужащего и их правовое значение в контексте завершенности преступления.

В Верховном Суде отметили, что для оценки завершенности самовольного оставления службы важен не только сам факт отсутствия, но и дальнейшее поведение военнослужащего. В частности, обращение в органы военной специализированной прокуратуры с намерением урегулировать вопрос службы имеет существенное значение. Суд отдельно подчеркнул, что такие действия могут свидетельствовать о прекращении продолжающегося преступления.

Речь идет не о формальном заявлении, а об осознанном шаге, в котором военнослужащий излагает обстоятельства оставления части и просит определить дальнейший порядок службы. И именно этот момент, по позиции Верховного Суда, нельзя игнорировать при принятии судебного решения.

Что было в деле

Местный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы без уважительных причин по части пятой статьи 407 УК Украины. В то же время суд первой инстанции применил положения статьи 75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием.

Апелляционный суд пришел к другим выводам. Он отменил приговор в части наказания и принял новый, которым назначил военнослужащему пять лет лишения свободы. Именно это решение стало предметом кассационного обжалования.

В кассационной жалобе защитник военнослужащего настаивал, что апелляционный суд безосновательно ухудшил положение осужденного. Он обращал внимание на то, что суд не придерживался предписаний части второй статьи 5 УК Украины. Также сторона защиты отмечала, что преступление было совершено до вступления в силу Закона Украины от 13 декабря 2022 года №2839-IX.

Речь идет о законе, которым запрещено применение статьи 75 УК Украины в отношении преступлений, предусмотренных статьей 407 УК Украины, в условиях военного положения или боевой обстановки. По мнению защитника, апелляционный суд не учел временные рамки действия этого закона и фактические обстоятельства дела.

Оценка Верховного Суда

Отменяя приговор апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд подробно проанализировал материалы уголовного производства. Суд установил, что еще 15 августа 2022 года военнослужащий обратился в военную специализированную прокуратуру в сфере обороны. В обращении он описал обстоятельства самовольного оставления воинской части и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении службы.

При этом только в мае 2023 года военнослужащий сообщил ТУ ГБР о факте самовольного оставления места службы. Верховный Суд обратил внимание на эту временную последовательность, ведь она имеет значение для оценки момента прекращения преступления.

Согласно сообщению Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка от 12 октября 2022 года, заявление военнослужащего для рассмотрения было направлено в Донецкий зональный отдел. Все эти документы приобщили к материалам дела во время судебного разбирательства.

Стороны процесса не оспаривали принадлежность и допустимость этих доказательств. Однако, как отметил Верховный Суд, апелляционный суд не предоставил им надлежащей оценки, несмотря на их значение для общей справедливости судебного решения.

Верховный Суд обратил внимание, что установленные по делу фактические данные прямо влияют на выводы о завершенности преступления. Несмотря на это, во время апелляционного рассмотрения они остались без надлежащей правовой оценки. Суд отдельно подчеркнул, что такие обстоятельства не могут игнорироваться, если речь идет о справедливости вынесенного приговора.

В новом приговоре апелляционного суда, как отметил Верховный Суд, не приведены убедительные аргументы, которые бы несомненно доказывали отсутствие правовых последствий обращения военнослужащего в органы прокуратуры 15 августа 2022 года. Это замечание стало одним из ключевых в решении кассационной инстанции.

Роль обращения

Кассационный уголовный суд обратил внимание и на официальные разъяснения Министерства обороны Украины. На веб-сайте ведомства указано, что с вопросом намерения вернуться на службу военнослужащий может обратиться, в частности, в военную специализированную прокуратуру. Верховный Суд учел эти разъяснения при оценке правовых последствий действий осужденного.

Сам факт обращения в прокуратуру, по логике суда, свидетельствует об изменении поведения лица. А это, в свою очередь, имеет значение для определения момента прекращения самовольного оставления места службы как длящегося преступления. Именно на этой точке, как отметил суд, апелляционная инстанция допустила пробел в аргументации.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что утверждение апелляционного суда об окончании преступления уже после вступления в силу Закона №2839-IX не является бесспорным. Учитывая это, кассационная инстанция отменила приговор апелляционного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение.

