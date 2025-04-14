Кто такой паливода: значение редкого слова
Важно пополнять словарный запас не только современными, но и подлинными украинскими лексемами. Это не просто языковое обогащение, но восстановление связи с историей, традициями и культурой.
Украинский язык хранит немало интересных, но малоупотребительных слов, заслуживающих внимания. Одно из них – "паливода", что часто встречается в классической литературе. OBOZ.UA рассказывает о значении этого слова и приводит примеры употребления.
Что означает "паливода"
Слово "паливода" издавна принадлежало к разговорному стилю и имеет несколько значений. Чаще всего им называют отчаянного человека, ничего не боящегося, не останавливающегося перед опасностью, часто действующего импульсивно и решительно.
В более широком понимании "паливодой" также называют озорную личность, склонную к выходкам, беспокойную, неуемную. Такой живчик, который и в учебе не всегда старательный, и на месте усидеть не может, и в компании всегда впереди.
Примеры употребления в украинской литературе
В поэме Ивана Котляревского встречается следующая характеристика:
– Ти знаєш, він який .. Паливода і горлоріз;
По світу як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз!
А у Евгения Гребенка писал шутливую поэзию:
– Мені до уст сьогодні донесли –
Один паливода (і цар перехрестився)
На трьох жінках женився!
Интересно, что в украинской культуре образ паливоды – не всегда отрицательный. Это может быть и разбойник с добрым сердцем. Он искренний, бесстрашный, но не злой.
Синонимами к слову "паливода" являются следующие лексемы:
- шибайголова;
- бешкетник;
- пустун;
- халамидник;
- шкода;
- зби́точник;
- палисвіт;
- шибеник.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о значении благозвучного украинского глагола "зоріти".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.