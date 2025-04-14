Кто такой паливода: значение редкого слова

Важно пополнять словарный запас не только современными, но и подлинными украинскими лексемами. Это не просто языковое обогащение, но восстановление связи с историей, традициями и культурой.

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Украинский язык хранит немало интересных, но малоупотребительных слов, заслуживающих внимания. Одно из них – "паливода", что часто встречается в классической литературе. OBOZ.UA рассказывает о значении этого слова и приводит примеры употребления.

Что означает "паливода"

Слово "паливода" издавна принадлежало к разговорному стилю и имеет несколько значений. Чаще всего им называют отчаянного человека, ничего не боящегося, не останавливающегося перед опасностью, часто действующего импульсивно и решительно.

В более широком понимании "паливодой" также называют озорную личность, склонную к выходкам, беспокойную, неуемную. Такой живчик, который и в учебе не всегда старательный, и на месте усидеть не может, и в компании всегда впереди.

Примеры употребления в украинской литературе

В поэме Ивана Котляревского встречается следующая характеристика:

– Ти знаєш, він який .. Паливода і горлоріз;

По світу як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз!

А у Евгения Гребенка писал шутливую поэзию:

– Мені до уст сьогодні донесли –

Один паливода (і цар перехрестився)

На трьох жінках женився!

Интересно, что в украинской культуре образ паливоды – не всегда отрицательный. Это может быть и разбойник с добрым сердцем. Он искренний, бесстрашный, но не злой.

Синонимами к слову "паливода" являются следующие лексемы:

шибайголова;

бешкетник;

пустун;

халамидник;

шкода;

зби́точник;

палисвіт;

шибеник.

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