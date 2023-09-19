Кто такой мазур: происхождение украинского слова, что стало основой для фамилий

Украинский язык насыщен колоритными и благозвучными словами, и некоторые из них стали основой для фамилий. Большинство людей слышали слово "мазур", но, к сожалению, не знают, что оно означает.

Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, какое происхождение имеет это общее название. Ответ нужно искать в словарях.

Языковед отметил, что мАзуры или мазУры – это большая этническая группа поляков, которая живет на северо-востоке Польши и говорит одним из диалектов польского языка.

Кстати, словом "мазур" или "мазурка" называют польский национальный танец с трехдольным тактом, распространившийся в других странах мира как бальный.

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Поэтому фамилии Мазур, Мазуренко, Мазурчуки связаны с Польшей.

Также Авраменко рассказал, как на украинском будет "по крайній мірі". Это не только громоздкая конструкция, но еще и калька из русского "по крайней мере". Правильно сказать: "принаймні".

Не стоит употреблять выражения: на самому ділі, у більшості випадків, у кінці кінців. Правильно говорить: насправді, здебільшого и зрештою. Лучше использовать короткие фразы, но меткие.

А распространенное русское выражение: "краткость – сестра таланта", на украинском будет:"краще менше та краще", или "краще коротко, але влучно".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филологов, как на украинском языке будет "соковыжималка".

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