Как сказать на украинском 'по крайней мере': благозвучный перевод

Некоторые русские выражения часто заставляют задуматься украинцев, как правильно их перевести. Например, распространенная фраза "по крайней мере" имеет благозвучный заменитель.

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Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. По его словам, необходимо избегать многословия и калек, чтобы речь была лаконичной и красивой.

Есть много примеров избыточности в речи. Это касается фразы "по крайній мірі", кроме того, что это громоздкая конструкция, это еще и калька из русского "по крайней мере". Правильно сказать: "принаймні".

Также не стоит употреблять выражения: на самому ділі, у більшості випадків, у кінці кінців. Правильно говорить: насправді, здебільшого и зрештою. Лучше использовать короткие фразы, но меткие.

Пожалуй, большинство людей слышали русское изречение: "краткость – сестра таланта". Это умение лаконично выражать мнения. В украинском языке есть хорошие варианты – "краще менше та краще", или "краще коротко, але влучно".

Также Авраменко рассказал, как сказать государственным "лечащий врач". Это словосочетание само по себе является тавтологией, как "масло масляное". Потому что врач по определению занимается лечением, а не, скажем, танцами или пением.

Медика, занимающегося улучшением вашего здоровья, достаточно называть просто лікарем.

Если же вы хотите отметить, что речь идет именно о том враче, который занимается именно вами, в таком случае можно сказать "особистий лікар" или "персональний лікар".

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