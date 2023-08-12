Крайній или останній? Как правильно спросить по-украински о месте в очереди
В украинском языке есть свои особенности и не всегда мы знаем, как правильно употреблять некоторые слова и словосочетания. Часто люди допускают ошибки и даже не замечают этого.
Например, большинство не знает, как спросить "хто крайній" или "хто останній" в очереди. Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как сформулировать вопрос.
По его словам, многие избегают слова "последний ", потому что одно из его значений имеет отрицательный оттенок, как ничтожный, худший среди других и плохой.
Но на самом деле, главное значение слова "останній" – это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или действий. А "крайній" – это тот, что с краю.
Поэтому выражение "хто крайній" – это не правильно сформулированный вопрос. Правильно говорить – "хто останній в черзі".
Слово "крайній" можно употреблять, например, указывая на букву. В слове "назва" крайняя слева буква "а", а справа крайняя буква "н". А вот остання буква слова только "а".
Также Авраменко объяснил, как на украинском побажати удачі или успіху. Языковед подчеркнул, что слово "удача" отнюдь не русизм. Часто украинцы путают понятия "удача" и "вдача".
"Удача" – это буквально успех, счастливое стечение обстоятельств, получение желаемого результата. А "вдача" – это характер человека, его основные привычки и особенности поведения.
Поэтому можно смело "бажати удачі", ведь это совершенно правильная и грамматически верная конструкция.
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