'Доброго дня!' или 'Добрий день!': как правильно здороваться на украинском

Приветствия – это словосочетания, которые мы используем едва ли не чаще всего, прибегаем к ним практически каждый день. В Украине существует две формы приветствия - "добрий день" и "доброго дня". И, как оказывается, одна из них неправильна.

Видео дня

Как объясняет языковед Александр Скопненко, русско-украинский словарь Агатангела Крымского и Сергея Ефремова подает, как нормированную, фразу "добрий день". Или ее вариацию – крик "добри́день" (пример - "На добридень вам" ). Согласно этому же словарю, русскую фразу "желать доброго дня" следует переводить как "на день добрий (на добри́день) давати", и "добридень поклонитися"..

Как отмечает Скопненко, использовать приветствие "добрий день" можно в любое время суток, оно универсально. Хотя существуют также формулировки "доброго ранку", "добри́вечір", "добраніч", "на добраніч". Также можно использовать фразу "доброго здоров’я" – ею хорошо отвечать на приветствия.

При этом языковед отметил, что среди перечисленных приветствий нет варианта "доброго дня". Он украинскому языку не свойственен и возник под русским влиянием. Так же, как под влиянием английского языка в последние годы появилась формулировка "гарного дня". Пока оба варианта, хоть и употребляются в ежедневном общении, к языковой норме не относятся.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, есть ли в украинском языке слово "холостяк" и чем его лучше заменить.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.