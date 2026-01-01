Кошачий Новый год: что это за праздник и как отмечают

Ежегодно 2 января в мире отмечают Кошачий Новый год – неофициальный, но популярный день, посвященный котам. Это повод напомнить себе, что после шумных праздников пушистым обитателям дома также нужны покой, внимание и забота.

Если первый день года прошел в суете, самое время наверстать упущенное. Кошачий Новый год стал еще одним теплым поводом для людей поблагодарить котов за их присутствие в нашей жизни. OBOZ.UA рассказывает об интересных традициях праздника.

История праздника

Кошачий Новый год появился относительно недавно. В 2016 году супруги из США Том и Рут Рой предложили идею отдельного праздника для котов, который получил название Happy Mew Year for Cats Day. По замыслу авторов, коты имеют право на собственный праздничный день наравне с людьми, ведь для многих они являются полноправными членами семьи.

Особое внимание в этот день уделяют безопасности котов во время зимних праздников. Елки, гирлянды, мишура и стеклянные украшения часто представляют опасность для любознательных животных. Хозяевам советуют следить, чтобы коты не грызли провода, не глотали декоративные элементы и не лакомились сладостями с человеческого стола.

Как отметить Кошачий Новый год

Празднование не требует сложной подготовки. Основная идея – провести больше времени с любимцем и сделать день для него максимально комфортным:

провести день вместе с котом, позволив ему больше отдыха;

подарить символический или практичный подарок;

позаботиться о безопасном праздничном окружении;

угостить кота любимым кормом или специальным лакомством.

Некоторые владельцы в шутку устраивают кошачьи вечеринки, однако стоит помнить, что большинство котов не любят гостей и шумные компании.

Что подарить коту на Новый год

Лакомства

Самый простой и в то же время самый любимый вариант. Это может быть любимый корм или специальные витаминизированные лакомства.

Картонная коробка

Один из самых доступных подарков. Коты охотно используют коробки как укрытие, место для игр или сна. При желании коробку можно превратить во временный домик.

Когтеточка

Функциональный подарок, который помогает коту реализовать природные инстинкты и сохранить мебель в доме.

Игрушки

Мячики, дразнилки, мягкие игрушки способствуют физической активности и снижают уровень стресса. Важно время от времени менять игрушки, чтобы поддерживать интерес.

Лежак или гамак

Теплый лежак или гамак возле окна или батареи станет любимым местом отдыха, особенно в зимний период.

