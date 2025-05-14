Как узнать, является ли ваш кот психопатом: ученые разработали тест

Коты часто удивляют своим поведением – то они милые и ласковые, то неожиданно агрессивные или равнодушные. В попытке лучше понять характер животных, исследователи из Ливерпульского университета предложили новый подход: применить к котам адаптированную триархическую модель психопатии, которая обычно используется в психологии человека.

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Результатом стало создание специальной анкеты CAT-Tri+, позволяющей владельцам оценить уровень психопатических черт у своих любимцев. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Исследование ученых

Группа исследователей из Ливерпульского университета (Великобритания) разработала специальную анкету, которая позволяет оценить личностные черты кошек по триархической модели психопатии. Хотя этот тест изначально был предназначен для людей, ученые адаптировали его к домашним животным, в частности котам, чтобы лучше понять их поведение.

Модель предусматривает оценивание по трем основным показателям. После прохождения опроса, доступного в онлайн-формате, владелец получает индивидуальный показатель CAT-Tri+, отражающий уровень психопатических черт у кота. По словам авторов, эти знания могут помочь улучшить отношения между котами и их хозяевами.

"Наши собственные коты и различия в их поведении вдохновили нас на это исследование. Мне особенно интересно, как восприятие психопатии у кота может повлиять на отношение к нему со стороны владельца. Мой кот Гамбол, например, имеет высокие показатели по шкале", – отметила психолог Ребекка Эванс в комментарии изданию Motherboard.

Что содержит анкета

Анкета содержит 46 пунктов, которые охватывают различные аспекты поведения кота. В частности, исследуется:

активность во время исследования среды;

реакция на опасность;

взаимодействие с другими котами;

потребность в постоянной стимуляции;

соблюдение домашних правил.

Отдельно оцениваются внезапные смены настроения, агрессия к незнакомым людям, реакции на поглаживание, а также проявления недружелюбия как к людям, так и к другим домашним животным. В каждом случае владелец выбирает вариант ответа в пределах шкалы – от "совсем не описывает моего кота" до "очень хорошо описывает моего кота".

Психопатия как эволюционная черта

По словам Эванс, определенные проявления психопатии свойственны всем котам:

"Вероятно, элементы психопатического поведения присущи большинству кошек, поскольку в прошлом они способствовали выживанию. Например, были полезными для получения пищи, защиты территории или поиска партнера для размножения".

Целью исследования является не только научный интерес, но и стремление улучшить качество жизни животных. Если владельцы будут лучше понимать мотивацию поведения своих животных, они смогут адаптировать среду обитания или изменить подходы к воспитанию.

Опрос охватил 2042 владельцев кошек. На основе их ответов сформирована окончательная версия анкеты и выявлены определенные поведенческие закономерности.

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