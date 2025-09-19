УкраїнськаУКР
Консервированный перец "Светофор" на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

Консервированный перец 'Светофор' на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

Консервированный перец – одна из самых вкусных зимних закусок. Готовить его можно в маринаде, а также просто со специями, луком. Стоит отметить, что очень яркого вкуса консервированному перцу придадут смесь меда и перца чили. 

Как вкусно приготовить консервированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного перца, с чесноком, уксусом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • разноцветный перец 3-3,2 кг
  • масло для жарки (40-50 мл)

В каждую 0,5 л банку:

  • соль1/2 ч.л.
  • сахар 50г
  • чеснок 1 ч.л.
  • уксус 9% 35 мл

Способ приготовления: 

1. Перец чистим, нарезаем на кусочки. На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец минут 20, периодически помешивая. Он не должен быть обжаренным, а именно хорошо пропаренный в масле и пустить сок.

Перец для блюда

2. Накладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью со сковороды. Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем до верха кипятком. Закатываем.

Маринад для блюда

3. Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Готовая закуска

