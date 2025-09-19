Консервированный перец 'Светофор' на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

Консервированный перец – одна из самых вкусных зимних закусок. Готовить его можно в маринаде, а также просто со специями, луком. Стоит отметить, что очень яркого вкуса консервированному перцу придадут смесь меда и перца чили.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного перца, с чесноком, уксусом.

Ингредиенты:

разноцветный перец 3-3,2 кг

масло для жарки (40-50 мл)

В каждую 0,5 л банку:

соль1/2 ч.л.

сахар 50г

чеснок 1 ч.л.

уксус 9% 35 мл

Способ приготовления:

1. Перец чистим, нарезаем на кусочки. На разогретом масле на маленьком огне пропариваем перец минут 20, периодически помешивая. Он не должен быть обжаренным, а именно хорошо пропаренный в масле и пустить сок.

2. Накладываем перец в стерильные банки, доливаем жидкостью со сковороды. Добавляем соль, сахар, чеснок и уксус и заливаем до верха кипятком. Закатываем.

3. Переворачиваем крышкой вниз, укутываем и оставляем до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: