Командир "Волков да Винчи" заявил о выговоре от Сырского: в Генштабе ответили

Командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов получил выговор от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В Генеральном штабе подтвердили применение взыскания и пояснили, что оно стало результатом служебного расследования событий с участием военнослужащих батальона.

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Там добавили, что дисциплинарное взыскание также получили и другие военнослужащие этой части. Об этом стало известно из постов Сергея Филимонова и Генштаба ВСУ.

"Получил выговор от Сырского. Служу украинской нации", – говорится в сообщении командира "Волков да Винчи", опубликованном днем 18 июля.

Ответ Генштаба

Уже вечером в Генштабе ответили на пост военного и объяснили причину дисциплинарного взыскания.

"По результатам служебного расследования, проводившегося с мая этого года и касавшегося противоправных действий военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, командир этого батальона, майор Сергей Филимонов, приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 27.06.2026 № 270 привлечен к дисциплинарной ответственности", – отмечается в сообщении.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что дисциплинарное взыскание стало результатом служебного расследования инцидента, произошедшего 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Так, правоохранители задержали троих военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона, которых впоследствии заподозрили в незаконном лишении свободы или похищении человека, а также в хулиганстве.

В Генштабе добавили, что по результатам проверки было установлено, что майор Филимонов допустил нарушение требований отдельных положений Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины, в связи с чем его привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Помимо майора Сергея Филимонова дисциплинарные взыскания были наложены и на других военнослужащих данной воинской части", – сообщили в Генштабе.

Напомним, народные депутаты Украины инициировали запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просят главу государства рассмотреть вопрос об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначить нового военачальника.

Как сообщал OBOZ.UA, во время протестов в Киеве участники акции также призывали к отставке Сырского, а на его месте хотят видеть командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого.

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