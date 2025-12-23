Надо ли проходить ВВК для получения брони от мобилизации: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и многие военнообязанные интересуются, обязательно ли проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) для получения брони от призыва. Юристы объясняют, что для оформления отсрочки ВВК не нужна, ведь ключевым является трудоустройство на предприятиях критически важных отраслей и актуальный воинский учет.

Главное – соблюдать правила воинского учета и находиться на соответствующем учете в территориальном центре комплектования. Об этом сообщает ЮК "Приходько и партнеры".

Бронирование от мобилизации для работников предприятий с критически важным статусом регулируется Постановлением КМУ № 76. Оно может оформляться через портал "Дія" без необходимости посещать территориальный центр комплектования или проходить ВВК.

По словам юриста Михаила Лобунько, военнообязанные, срок действия отсрочки которых не завершился, на медицинский осмотр не направляются, а прохождение ВВК не является их самостоятельной обязанностью. Направить на комиссию может только ТЦК или служба персонала по повестке или распоряжению.

Таким образом, для получения брони от мобилизации основное значение имеет работа на критически важном предприятии и актуальный учет в военкомате, а ВВК не является обязательным условием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого не могут мобилизовать в 2026 году. В первую очередь призыву не подлежат военнообязанные украинцы, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Также мобилизации не подлежат лица с инвалидностью I, II или III групп.

Также не могут мобилизовать украинцев, которые имеют законные причины для освобождения или отсрочки – и в законодательстве прописан четкий перечень таких причин.

