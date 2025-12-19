Украинцы могут потерять бронь от мобилизации уже в январе: кого заденет

В 2026 году в Украине изменятся требования для бронирования от мобилизации военнообязанных украинцев. В частности более чем на 1,5 тыс. грн вырастет показатель минимальной зарплаты, которая должна им начисляться – если декабрьская зарплата будет ниже необходимой, бронь могут отменить.

Об этом сообщает "Бухгалтер 911". Норма начнет действовать уже с января, поэтому важную роль играет и то, сколько было начислено в декабре 2025 года.

Что изменится

Одним из требований для бронирования является начисление работнику не менее 2,5 минимальных зарплат. До конца 2025 года действует норма в 8000 грн, но в Госбюджете на 2026 год утверждено уже 8647 грн – эта норма вступит в силу уже с 1 января. Таким образом требования по размеру заработной платы составляют:

в декабре 2025 года – не ниже 20 000 грн;

в 2026 году (начиная с января) – от 21 617,50 грн.

Причем эксперты предупреждают: выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной зарплаты за декабрь. Важна не сама выплата, а дата начисления – это должно произойти до конца месяца.

Кроме того, такая сумма считается "брутто" зарплатой – в нее могут включаться не только оклад, но и другие выплаты, входящие в состав заработной платы. Именно несоблюдение этого требования может стать причиной аннулирования бронирования.

Новая процедура бронирования в ОПК

Кабинет министров Украины переписал правила бронирования работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса). Это должно позволить упростить защиту персонала и ускорит принятие решений о бронировании.

Одним из ключевых нововведений стало введение возможности бронировать работников предприятий ОПК сроком на 45 календарных дней. Отмечается, что этот период позволяет работнику устранить нарушения правил воинского учета, а компаниям не терять специалистов из-за формальных бюрократических процессов.

Кроме того, для предприятий с подтвержденным статусом критически важных отменен 72-часовой срок проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что позволяет оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно выросло количество вакансий с возможностью бронирования. Самая высокая концентрация таких предложений фиксируется в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях, где количество вакансий уже измеряется сотнями и тысячами.

