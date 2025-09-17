Кого не могут мобилизовать в Украине осенью: названы категории

В Украине действует всеобщая мобилизация, срок которой продлен еще на 90 дней – до 5 ноября 2025 года. В связи с этим призыву подлежат военнообязанные граждане от 25 до 60 лет.

При этом закон предусматривает ряд исключений. OBOZ.UA рассказывает, кого осенью не могут мобилизовать, а также какие основания дают право на отсрочку или полное освобождение от военной службы.

Кто не подлежит призыву или может получить отсрочку

Основания для получения отсрочки регулирует статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с ней, не подлежат призыву или имеют отсрочку:

– работники, забронированные государством или критической инфраструктурой;

– лица с инвалидностью или непригодные по заключению ВВК;

– родители, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей;

– лица, осуществляющие уход за родителями, которые имеют проблемы со здоровьем;

– студенты;

– народные депутаты;

– лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне;

– другие лица, определенные в законе.

Полное освобождение от мобилизации предоставляется, в частности, людям с инвалидностью и тем, кто страдает тяжелыми заболеваниями, подтвержденными Центральной военно-врачебной комиссией. Именно эта комиссия принимает решение о признании лица "непригодным" к службе.

