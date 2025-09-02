Кто может потерять отсрочку от мобилизации в сентябре: подробное объяснение
В сентябре в Украине продолжают действовать правила военного положения и всеобщей мобилизации. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку, но существуют определенные обстоятельства, при которых это право может быть утрачено.
Отсрочка, которая предоставляется военнообязанному, может быть аннулирована по указанным в законодательстве причинам. OBOZ.UA выяснил, кто и по каким причинам может лишиться отсрочки от призыва в сентябре.
Что изменилось
Ключевые изменения касаются студентов, получающих второе высшее образование, а также лиц, осуществляющих уход за родственниками. Важно помнить, что отсрочка – это временная мера, и право на нее может быть пересмотрено в зависимости от изменений жизненных обстоятельств и актуальности предоставленных данных. Для получения точной информации и избежания неприятных ситуаций рекомендуется регулярно обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
В целом никаких кардинальных изменений в законодательстве о мобилизации сентябрь не принесет, однако некоторые важные аспекты, регулирующие призыв, могут повлиять на определенные категории граждан.
По-прежнему мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку. Также призыву могут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, если они являются офицерами запаса или прошли срочную военную службу.
Когда отменяется отсрочка от мобилизации
Отсрочка, которая предоставляется военнообязанному, может быть аннулирована в ряде случаев:
- После завершения срока ее действия. Если срок отсрочки истек, ее действие автоматически прекращается.
- В случае прекращения деятельности критически важного предприятия, которое выполняло задачи для ВСУ или других военных формирований.
- Если предприятие теряет статус критически важного, решением соответствующего государственного органа.
- В случае ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления или критически важного предприятия/учреждения.
- В случае увольнения военнообязанного с работы в таком учреждении (кроме перевода на другую должность в пределах того же органа или предприятия).
- В случае временного прекращения действия трудового договора между работником и предприятием.
- На основании представления руководителя государственного органа или предприятия через приложение Дія – но не чаще, чем раз в пять дней.
- В случае предоставления отсрочки на других основаниях, предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
- После завершения срока назначения или действия контракта, если речь идет о работниках международных организаций, включая структуры ООН.
- Если оператор противоминной деятельности не выполняет разминирование в течение шести месяцев согласно сертифицированному процессу.
- В случае несоответствия требованиям, предусмотренным Порядком предоставления отсрочки (в частности, абзац третий пункта 8).
- После увольнения священнослужителя с должности – по представлению от Госслужбы по этнополитике.
- В случае исключения предприятия или работника из состава бригады поставщиков телекоммуникационных услуг (xPON).
Стоит отметить, что все отсрочки, предоставленные при определенных условиях, могут быть отменены в случае изменения или потери оснований, на которых они были выданы. Закон прямо предусматривает, что в таком случае военнообязанный теряет право на отсрочку мобилизации.
