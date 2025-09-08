По каким причинам можно не идти в ТЦК после получения повестки: подробное объяснение

В Украине продолжается мобилизация, и граждане, состоящие на воинском учете, могут получить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Согласно закону, военнообязанный обязан явиться в определенное время и место.

При этом существует ряд уважительных причин, при которых неявка не влечет за собой ответственности. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Повестку могут выписать не только для призыва на службу, но и для уточнения личных данных военнообязанного. Документ вручается лично под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

В повестке указываются дата и время, когда нужно прибыть. В среднем:

для жителей областных центров – в течение 7 суток;

для жителей других населенных пунктов – в течение 10 суток.

Когда можно не явиться в ТЦК

Харьковский областной ТЦК указывает, что есть перечень обстоятельств, которые признаются законными основаниями для неявки:

болезнь, подтвержденная справкой;

стихийное бедствие или другие непредсказуемые события;

боевые действия или их последствия;

смерть близкого родственника (родители, супруг/супруга, дети, братья, сестры, бабушка или дедушка);

другие подтвержденные документами обстоятельства, которые делают невозможной явку.

Стоит отметить, что все причины необходимо подтверждать официальными документами (справками, выписками, свидетельствами и т.д.).

Опоздание на несколько дней после получения повестки не считается нарушением, если военнообязанный появился в ближайшее время. Ответственность наступает лишь за полное игнорирование повестки или сознательное уклонение.

