Какие проблемы могут возникнуть при подаче заявления на отсрочку: объяснение

В Украине не имеют права мобилизовать граждан, которые подали заявление на отсрочку и ожидают решения. Однако на практике все же случаются проблемные ситуации.

OBOZ.UA рассказывает, какие проблемы могут быть при подаче заявления на отсрочку. Чаще всего трудности касаются процедуры подачи и регистрации документов. Военнообязанные рискуют остаться без доказательств того, что обращение было оформлено надлежащим образом.

Основные проблемы при подаче заявления

Среди проблем, связанных с процедурой подачи и регистрации заявления, – отсутствие отметки на копии заявления, отсутствие регистрационного номера или невозможность получить фото подтверждения. Без этих документов доказать факт подачи обращения о предоставлении отсрочки от мобилизации действительно непросто.

Бывают случаи, когда при рассмотрении заявления или даже перед его подачей мужчин мобилизуют. Это происходит из-за того, что работники ТЦК и СП сознательно игнорируют поступление этих документов, не признают факт их подачи, считают заявление поданным безосновательно.

Как обезопасить себя от нарушений

Чтобы избежать таких ситуаций, заявление необходимо подавать как можно раньше. Также важно требовать его регистрации в день обращения и получить официальное подтверждение.

Даже при наличии законных оснований для отсрочки без соответствующих документов и официального оформления мужчину могут мобилизовать. Поэтому стоит получить справку об отсрочке и подтверждение от ТЦК.

Заметим, что любое поданное заявление на отсрочку должно быть рассмотрено территориальным центром комплектования. Это касается даже тех случаев, когда военнообязанный нарушил воинский учет или находится в розыске.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельные категории граждан имеют право на отсрочку даже на время военного положения. Чтобы оформить ее, нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или же воспользоваться приложением Резерв+.

