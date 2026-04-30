Кого из мужчин с инвалидностью могут мобилизовать в мае и в чем причина: объяснение

В мае некоторые категории лиц с инвалидностью могут быть мобилизованы по определенным причинам. Это может произойти, если они не вовремя обновили данные в "Резерве", если признаны годными или же могут мобилизоваться по собственному желанию.

Кто именно и в каких случаях может быть мобилизован в мае 2026 года, рассказывает OBOZ.UA. В целом лица с инвалидностью не подлежат обязательной мобилизации

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой некоторые категории лиц могут получить повестку. Если человек имеет инвалидность, это дает право на отсрочку. В таком случае нужно ее оформить через Резерв+ или же через Центр предоставления административных услуг.

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью не подлежат обязательной мобилизации. В статье нет различия относительно группы инвалидности, поскольку это касается всех групп. К тому же такие мужчины имеют право свободно пересекать границу Украины независимо от конкретной группы заболевания.

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", – говорится в законодательстве.

Однако есть некоторые случаи, когда лицо может быть мобилизованным.

В каких случаях могут мобилизовать человека с инвалидностью

Так, можно присоединиться к ВСУ по собственному желанию. Добровольная мобилизация не запрещена, поэтому человек с инвалидностью может это сделать, если бригада согласится взять такого солдата на службу.

Также призвать могут человека, который по каким-то причинам не оформил отсрочку. То есть инвалидность не предусматривает автоматического освобождения от службы, нужно самостоятельно подать заявление и оформить отсрочку через Резерв+ или обратившись в ЦНАП.

Также важно знать, что отсрочка предоставляется не навсегда, а на определенный период, чаще всего на шесть или 12 месяцев, после чего ее надо продлить. Обычно это происходит автоматически, но лучше проверить и убедиться, что это сделано. Если этого не сделать, человека могут мобилизовать.

Также мужчину могут мобилизовать, если ему назначили перекомиссию, по результатам которой признали его здоровым. В таком случае гражданин теряет инвалидность, а вместе с ней и отсрочку.

