Кого из мужчин не смогут мобилизовать в апреле: подробное объяснение

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация – сейчас она продлена с 3 февраля до 4 мая 2026 года. Некоторые категории мужчин могут быть освобождены от призыва на определенных основаниях.

Видео дня

Кого именно не мобилизуют в апреле, рассказывает OBOZ.UA. Основные правила мобилизации остаются такими же, как и раньше, однако сейчас акцент сместился на полную цифровизацию процесса оформления отсрочки.

Кто подлежит освобождению от военной службы

Полный перечень оснований для освобождения от призыва содержится в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в постановлении Кабинета министров.

Так, в частности, мобилизации не подлежат:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

лица с инвалидностью или те, кто в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии признан временно непригодным к службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

лица, которые ухаживают за больной женой (мужем), ребенком и / или своих отца или мать (отца или мать жены (мужа), если этот человек сам нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать

Также призыву не подлежат некоторые работники предприятий, учреждений и организаций, которые в установленном порядке определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил. Кабинет министров постановлением № 334 от 16 марта внес изменения относительно определения, какие именно предприятия являются критически важными.

В частности, в постановлении говорится о "предприятиях, учреждениях и организациях, выполняющих контракты (договоры) о закупке услуг по перевозке военных грузов, ремонту, содержанию, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей, а также закупку товаров оборонного назначения, необходимых для ремонта, содержания, эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, заключенные с командованиями видов, отдельных родов сил Вооруженных сил".

Закон о контракте "18-24"

Украинские граждане, которые подписали контракт "18-24" и прослужили в Вооруженных силах год, смогут получить отсрочку на такой же срок. Мобилизовать в армию их могут только с их согласия. Соответствующий закон 4782-IX подписал президент Владимир Зеленский.

Как оформить отсрочку

Отметим, что правила оформления отсрочки изменились с 1 ноября 2025 года, однако основания для предоставления ее остались те же. Эти правила предусматривают полную цифровизацию процесса, отсрочку больше не выдают в ТЦК. Это стало возможным, поскольку данные о военнообязанных содержатся в государственных реестрах.

Оформить отсрочку можно двумя способами – через приложение Резерв+ или же, если документы еще не оцифрованы, то нужно обратиться в ЦНАП и подать в бумажном виде.

Отметим, что освобождение от призыва подается на определенный период, по истечении которого отсрочку нужно продлить. Сейчас это происходит автоматически, без дополнительного обращения.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как оформить отсрочку от мобилизации в Украине онлайн: детальное объяснение. Воспользоваться этой услугой могут, в частности, лица с инвалидностью, студенты и многодетные родители.

Также мы рассказывали, что украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн: кого это касается. Обновление происходит онлайн после проверки данных в государственных реестрах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!