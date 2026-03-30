Как оформить отсрочку от мобилизации в Украине онлайн: детальное объяснение
В Украине продолжается цифровизация процессов, связанных с мобилизацией. В частности, правительство ввело автоматическое оформление отсрочек через приложение Резерв+.
Воспользоваться этой услугой могут, в частности, лица с инвалидностью, студенты и многодетные родители.
Как оформить отсрочку
Процедура по оформлению отсрочки максимально проста и понятна. Для этого нужно:
В приложении нажать три точки рядом с ФИО и выбрать "Подать запрос на отсрочку". Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах (ЗАГС, Минобразования, соцзащиты).
Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного времени. Так что теперь повторные бумажные заявления в ТЦК или обращения в ЦПАУ не нужны.
Кто может получить автоматическое продление отсрочки:
– лица с инвалидностью;
– временно непригодные к службе;
– родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
– родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
– лица, чьи жена или муж имеют инвалидность I или II группы;
– лица, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;
– женщины и мужья военных с ребенком.
– родители трех и более детей в одном браке;
– студенты и аспиранты;
– работники учреждений высшего и профессионального образования;
– лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
– родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
– лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
– военные, освобожденные из плена.
Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!