Как оформить отсрочку от мобилизации в Украине онлайн: детальное объяснение

В Украине продолжается цифровизация процессов, связанных с мобилизацией. В частности, правительство ввело автоматическое оформление отсрочек через приложение Резерв+.

Воспользоваться этой услугой могут, в частности, лица с инвалидностью, студенты и многодетные родители. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Как оформить отсрочку

Процедура по оформлению отсрочки максимально проста и понятна. Для этого нужно:

В приложении нажать три точки рядом с ФИО и выбрать "Подать запрос на отсрочку". Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах (ЗАГС, Минобразования, соцзащиты).

Если данные совпадают, статус в цифровом документе меняется на "Отсрочка предоставлена" в течение определенного времени. Так что теперь повторные бумажные заявления в ТЦК или обращения в ЦПАУ не нужны.

Кто может получить автоматическое продление отсрочки:

– лица с инвалидностью;

– временно непригодные к службе;

– родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

– родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– лица, чьи жена или муж имеют инвалидность I или II группы;

– лица, чьи родители имеют инвалидность I или II группы;

– женщины и мужья военных с ребенком.

– родители трех и более детей в одном браке;

– студенты и аспиранты;

– работники учреждений высшего и профессионального образования;

– лица, чьи близкие погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

– родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

– лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

– военные, освобожденные из плена.

Напомним, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, соответствующего действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеющего отсрочки от мобилизации.

