Когда святят пасху: можно ли делать это в субботу

Обряд освящения пасхи на Пасху считается одним из важнейших у христиан. И при этом одним из самых популярных – с праздничной корзиной в церковь идут даже те, кто обычно не соблюдает религиозные правила. Но когда делать это правильно?

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OBOZ.UA поинтересовался, когда в Украине святят пасхи. А также рассказывает, проводят ли этот обряд в субботу перед Пасхой.

Согласно церковному канону, освящение пасх, крашенок и других пасхальных блюд происходит во время всенощной службы. Верующие приходят в церковь еще с вечера, слушают Пасхальную литургию и только после того, как священник провозгласит: "Христос воскрес!" получают благословение святой водой. Обычно это происходит примерно в 4-5 часов утра.

Жизненные реалии внесли в это свои коррективы. В старину нередко один священник служил сразу в нескольких селах, поэтому обряд освящения пасхальных корзин проводил несколько раз – чтобы все могли принять в нем участие. Поэтому одни прихожане получали благословение в субботу с вечера, а другие – в воскресенье утром.

Реалии современной Украины делают проведение массовых всенощных невозможным. Ведь из-за полномасштабного военного вторжения России в нашем государстве действует комендантский час и в ночное время граждане должны оставаться дома. Эти ограничения не будут сниматься на Пасху. Более того, верующих просят быть осторожными и не собираться массово на праздничные богослужения.

Именно поэтому для прихожан и просто желающих будут организовывать освящение пасх в разное время. Точные данные могут предоставить в храме, где вы планируете совершать таинство. Где-то его проведут в субботу вечером, где-то – в воскресенье утром. Особенно загруженные церкви могут проводить по несколько освящений.

В чем священники сходятся точно, так это в том, что время, когда вы съедите освященную пасху с родными, важнее того, когда именно над ней провели ритуал. В субботу вы ее освятили или в воскресенье – есть ее прежде, чем наступит праздник Воскресения Господня, не годится. Пасха не является постным блюдом, поэтому в Великую субботу употреблять ее еще нельзя.

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