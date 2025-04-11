Можно ли святить только верхушки пасх: объяснение церкви

На Пасху украинцам подарили необычную новинку – верхушки праздничных пасх, которые можно приобрести к праздничному столу отдельно. Креативная идея понравилась покупателям, однако некоторые задались вопросом, можно ли освящать такой хлеб в церкви.

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Ответ дал священник Свято-Покровского собора ПЦУ в Ровно Петр Мартынюк. В комментарии "Суспильному" он отметил, что церковь не регламентирует, каким именно должен быть внешний вид пасхи. А это значит, что на освящение можно приносить праздничный хлеб любой формы.

"Традиции, которые мы имеем в отношении Пасхи, — это больше народные традиции, чем церковные. Церковь не диктует, какой должна быть форма пасхи. В каждом регионе есть свои обычаи и церковь их поддерживает", — сказал отец Петр.

Он добавил, что освящению подлежат и пасхи, испеченные самостоятельно дома, и приобретенные в магазине. Форма или начинка хлеба при этом особой роли не играют, важнее, чтобы люди помнили о сути праздника. "Одни люди могут выпекать пасху, другие — не иметь времени. Поэтому нет разницы, пасха выпечена дома, или приобретена в магазине. Главное, что мы с этой пасхой, с верой, молитвой вспоминаем в день праздника светлого Воскресения Господня", — объяснил священник.

Половинки пасх появились на полках одной большой украинской ритейл-сети. Она решила предложить своим покупателям приобрести только любимую часть праздничного хлеба – ту, где сдобное тесто покрыто сладкой глазурью. "Только верхушка – и ничего больше. Звучит как взлелеянная в мечтах фраза "Будешь верхушку?", — говорилось в Instagram-сообщении, в котором анонсировали новый продукт. Стоит такая верхушка примерно вдвое дешевле целой пасхи.

В комментариях пользователи одобрили такую креативную идею. Многие комментаторы признались даже, что таким образом сбылась их мечта, ведь верхняя часть пасхи всегда была их любимой.

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