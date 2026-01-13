'Когда почка начинает работать на операционном столе – этот момент не забываешь никогда', – Владислав Закордонец, трансплантолог МЦК

Трансплантация почки в Украине больше не звучит как нечто недостижимое. По статистике Украинского центра трансплантации-координации, ее выполняют десятки больниц в Украине. В 2025-м выполнено 394 пересадки трансплантации почек. В то же время разница между ними – колоссальная, потому что лишь ограниченное количество медицинских учреждений реально выполняет трансплантации почки на постоянной основе. Только 7 больниц выполнили более 10 операций в год. К тому же показатели выживаемости существенно различаются.

Видео дня

– Владислав Филиппович, мы обратились к Вам, поскольку увидели сообщение, что в центре, где Вы оперируете, показатели смертности наименьшие. Как удалось достичь таких результатов?

– Я уже давно оперирую в Медицинском центре города Киева, где есть целая большая опытная команда: например, также врачи-трансплантологи Андрей Малик, Анатолий Матвийчук, и вообще в каждой трансплантации задействовано до 15-20 медицинских работников. Так, от командной работы получаем удовольствие и соответствующий результат: послеоперационная смертность – 2,63%, а частота острых кризисов отторжения – 6,57%. Это – самые низкие показатели в Украине среди медучреждений, которые выполняют трансплантации почки. И это – успех команды. Также большую роль играет техническое обеспечение: у нас оно новое и прогрессивное.

– Вы начинали свой путь в трансплантологии тогда, когда еще не было такого оборудования?

– Я выполняю трансплантации более 25 лет. Конечно, раньше такого оборудования не было. К примеру, сейчас мы, в случае необходимости, транспортируем почку в аппарате Kidney Assistance ASSIST TRANSPORT. Система позволяет преодолеть временной промежуток между донорской нефрэктомией и трансплантацией почек у реципиента. Также в Центре используется аппарат KIDNEY ASSIST – это уникальное специализированное устройство, обеспечивающее оксигенированную перфузию донорских почек ex-vivo с контролем температуры, чтобы преодолеть временной промежуток между донорской нефрэктомией и трансплантацией почек у реципиента. Применение этой современной медицинской техники помогает обеспечить такие уникальные результаты трансплантации.

– Вы только взрослых оперируете?

– Да нет, я оперирую и детей. Вот на днях провели трансплантацию 5-летнему мальчику из Одессы. Много детей. В общем, если подсчитать, я выполнил где-то полтысячи трансплантаций почки, из них около 100 – детям.

– Получается, что Вы много лет занимаетесь детской трансплантацией. Правда ли, что таких специалистов в Украине – единицы?

– Да. Детская трансплантация – это отдельная, очень сложная отрасль. Специалистов, которые системно оперируют детей, особенно в возрасте до пяти лет, в Украине – крайне мало. Моему самому младшему пациенту было 9 месяцев.

– Господин Владислав, сегодня до сих пор говорят о дефиците донорских органов. Насколько велика потребность в трансплантации почки в Украине?

– Потребность большая, есть официальная статистика. Я могу сказать, что в последнее время очень востребована семейная трансплантация. И все больше родных идут навстречу близкому человеку, чтобы спасти жизнь.

– Часто кажется, что семейная трансплантация – это просто: близкие же родственники. Но действительно ли это так?

– На самом деле – нет. Даже у ближайших родственников идеальное иммунологическое совпадение случается лишь примерно в 50% случаев. Речь идет не только о группе крови, но и о HLA-совместимости – главный комплекс гистосовместимости. И наоборот, часто бывает, когда муж подходит как донор жене. Как недавно: один военный спас у нас свою жену, у которой отказали почки.

– Сколько длится операция по трансплантации почки?

– Это точно не история "взяли и поставили". Операция состоит из нескольких этапов. Иногда нужно удалять пораженную почку, иногда – нет. Довольно часто используем лапароскопические методики, но иногда нужен открытый доступ. В среднем: донорский этап – примерно 1,5 часа, трансплантация – еще 2 часа. А еще нужно учитывать, что есть период подготовки и сбора документов, который ведут, например, у нас трансплант-координаторы.

– Это какие-то ассистенты?

– Нет, это специальные штатные единицы, которые помогают собрать пакет документов в предтрансплантационном периоде, консультируют по всем вопросам. Или, например, помогают после трансплантации по всем вопросам, потому что мы берем это как обязательство. Все наши трансплантированные пациенты получают у нас диагностику и консультации и в дальнейшем.

– Бывают пациенты, у которых при жизни было несколько трансплантаций? То есть буквально сейчас у них три почки или больше?

– Да, такие случаи существуют. Есть пациенты, которые пережили две и даже три трансплантации при жизни. Это сложные, но не безнадежные ситуации.

Современная трансплантология позволяет работать даже с такими сценариями.

– Когда почка начинает работать – сразу или со временем?

– В большинстве случаев – сразу, на операционном столе, как только мы подсоединяем сосуды.

Это один из самых эмоциональных моментов в работе трансплантолога.

– Кому легче проходить реабилитацию – детям или взрослым?

– Здесь нет универсального ответа. Все зависит от многих факторов: основного заболевания, состояния пациента до операции, сопутствующих проблем.

– Когда пациентов обычно выписывают?

– В среднем – через 10–14 дней.

Благодаря современным методам лечения и реабилитации это уже не месяцы в больнице, как было когда-то.

– И напоследок: какая жизнь ждет человека после трансплантации?

– Полноценная. И донор, и реципиент возвращаются к работе, путешествуют, занимаются спортом, мечтают о море и просто жить дальше – и эти мечты действительно сбываются.