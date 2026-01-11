Когда будет ослабление морозов в Украине: синоптики назвали дату

В большинстве областей Украины сильные морозы удержатся как минимум до 15 января. Только с 17-го числа ожидается повышение температуры.

В южных и западных регионах возможны оттепели. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В ближайшие дни будет мороз

По прогнозу синоптика, большинство областей накрыли снегопады и сильные морозы, однако уже вскоре температура воздуха начнет постепенно расти.

Ослабление морозов в дневное время суток синоптики прогнозируют в период с 17 по 19 января. На юге и западе Украины даже могут быть оттепели.

Некоторые синоптики также сообщали о возможных сильных морозах, до -30 градусов, в частности в Киеве и северо-западных областях, уже в середине января. Однако представитель Укргидрометцентра отметила, что сейчас, наоборот, речь идет о повышении температуры воздуха.

В случае возможных изменений погоды синоптики обнародуют соответствующие данные дополнительно.

Напомним, в Укргидрометцентре заявили, что экстремально низкая температура воздуха в Украине в ближайшее время не ожидается. Людям стоит ориентироваться на прогнозы в пределах нескольких дней, поскольку данные могут меняться каждые 6-12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

