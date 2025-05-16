Климат в Украине все больше отклоняется от нормы: синоптик указала на "аномалии"

Климат в Украине все больше выходит за пределы нормы – 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Зима и лето теперь стабильно теплее почти на 1,5 градуса.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух. По ее словам, ситуация с климатом в Украине уже не просто тревожная – она демонстрирует устойчивую тенденцию к ухудшению.

"Мы видим устойчивую тенденцию к повышению температур. 2024 год был самым теплым за весь период наблюдений", – подчеркнула она.

Темпы потепления в Украине превышают среднемировые показатели. В частности, температура в нашей стране растет быстрее, чем в Европе или в целом в Северном полушарии. Наибольшие изменения климата происходят именно зимой.

По словам ученого, нынешние зимы и лета стали теплее почти на 1,5°C, если сравнивать с климатической нормой 1961-1990 годов. Это означает изменение климатической базы и необходимость адаптироваться к новым условиям.

Как сообщал OBOZ.UA, май в Украине оказался холоднее климатической нормы. Однако уже с 21-22 мая ожидается постепенное потепление, которое продлится до конца месяца. По словам заведующей отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, настоящее летнее тепло придет медленно – днем воздух будет прогреваться до +20...+22°C.

Несмотря на это, угроза заморозков пока сохраняется. В частности, в пятницу, 16 мая, ожидается резкое похолодание, особенно на западе и севере Украины – температура воздуха и почвы может снизиться до 0...-5°C.

Ранее сообщалось, что календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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