В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

Май по температурным показателям оказался ниже климатической нормы. Тем не менее погода в Украине в последнюю неделю месяца может быть по-настоящему летней. Синоптики ожидают потепление уже со следующей недели, с 21-22 мая, правда, оно будет очень постепенным. Угроза заморозков остается на ближайшие ночи, однако они уже не смогут существенно повлиять на урожай зерновых в Украине.

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О погодных тенденциях в Украине, ближайшем потеплении и будущем урожае в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказали заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Когда в Украину придет настоящее тепло: синоптики назвали дату

"Потепление в Украине однозначно будет, оно начнется примерно 21-22 мая и продлится до конца месяца. По крайней мере, по сегодняшним данным", – сообщила Татьяна Адаменко. Она добавила, что повышение температуры будет "несмелым", постепенным. Так, в следующее воскресенье, 25 мая, в Украине днем может быть +20... +22 градуса.

При этом угроза заморозков в ближайшие ночи сохраняется для западных областей. "Есть вероятность заморозков на почве, 0... - 3 градуса", – предупредила синоптик. На остальной территории будут происходить синоптические процессы, которые "будут блокировать поступление холодного воздуха".

Большая часть мая в Украине проходит при температуре ниже климатической нормы. "Только в конце месяца, в последнюю неделю температура может быть в пределах нормы или несколько выше нормы", – предупредила Вера Балабух, ссылаясь на данные прогнозов мировых центров данных. Она добавила, что зато в июне может быть теплее, чем обычно – температурные показатели в Украине могут на 1-2 градуса превышать норму.

Дожди уже обеспечили Украине неплохой урожай зерновых

В Гидрометцентре ожидают осадки в течение ближайшей недели на всей территории Украины, больше всего – на севере, а также в ряде центральных областей – Кировоградской и Винницкой, рассказала Татьяна Адаменко.

По ее словам, прогноз осадков в Украине на обозримый период достаточно благоприятный для зерновых культур. Крайне нуждаются в дождях Днепропетровщина, Херсонщина, Запорожье, центральные районы страны, Одесская, Харьковская области. "Только благодаря тому, что сейчас у нас прохладная погода, в этих регионах не развивается засуха", – пояснила она. Однако на остальной территории Украины ситуация с осадками выровнялась – большинство областей уже получили 50-80% месячной нормы осадков, и "это очень хорошо и очень важно именно в этот период для озимой пшеницы, для зерновых культур", – отметила синоптик.

Заморозки также сыграли свою роль, но вред от них минимальный. При этом заморозки, которые ожидаются в ближайшие ночи, не должны существенно повлиять на будущий урожай, добавила она.

Таким образом, сейчас погодные условия дают основания надеяться на достаточно неплохой урожай.

Климат в Украине все больше отклоняется от нормы

Вера Балабух отметила: "Мы видим устойчивую тенденцию к повышению температур". Так, 2024 год был самым теплым за весь период наблюдений. При этом темпы повышения температуры в Украине "значительно превышают темпы роста глобальной температуры, например роста температуры в Европе или в Северном полушарии". По словам ученой, самые большие изменения происходят в зимний период. "Зима и лето у нас стали почти на 1,5 градуса теплее, изменилась их климатическая норма по сравнению с предыдущей нормой 1961-1990 годов".

Детальный прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 20 мая. Они свидетельствуют о том, что в ближайшие дни в Украине будет царить достаточно прохладная для этого времени года погода.

В пятницу, 16 мая, на севере и в центре страны ожидаются дожди. Прохладнее всего будет на западе, где воздух ночью будет прогреваться до +3... +5 градусов, днем до +11... +13 градусов, а теплее всего – на востоке и юго-востоке, где ночью будет +9... +11 градусов, а днем +18... +22 градусов.

В субботу, 17 мая, на большей части Украины прогнозируется облачная погода. На севере, в центре и на юге возможны дожди, на востоке – кратковременные осадки. Температурный фон будет сохраняться на уровне предыдущего дня.

В воскресенье, 18 мая, погода в Украине снова изменится. Дожди возможны на востоке, севере, юге и в центре страны. На западе прогнозируется погода с прояснениями и кратковременными осадками. Ночная температура несколько повысится по сравнению с предыдущими днями и достигнет отметки +8... +15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +14 градусов на западе и до +17... +19 на остальной территории.

В понедельник, 19 мая, на запад Украины вновь придут осадки. На остальной территории страны ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. При этом температура останется на уровне предыдущего дня.

Во вторник, 20 мая, на всей территории Украины ожидается незначительное похолодание и осадки. Более теплая погода прогнозируется лишь на востоке, юго-востоке и юге Украины. Там воздух ночью будет прогреваться до +11 градусов, днем до +19... +21 градуса.