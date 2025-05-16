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В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

Татьяна Гайжевская
Новости. Общество
4 минуты
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В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

Май по температурным показателям оказался ниже климатической нормы. Тем не менее погода в Украине в последнюю неделю месяца может быть по-настоящему летней. Синоптики ожидают потепление уже со следующей недели, с 21-22 мая, правда, оно будет очень постепенным. Угроза заморозков остается на ближайшие ночи, однако они уже не смогут существенно повлиять на урожай зерновых в Украине.

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О погодных тенденциях в Украине, ближайшем потеплении и будущем урожае в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказали заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и заведующая отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Когда в Украину придет настоящее тепло: синоптики назвали дату

"Потепление в Украине однозначно будет, оно начнется примерно 21-22 мая и продлится до конца месяца. По крайней мере, по сегодняшним данным", – сообщила Татьяна Адаменко. Она добавила, что повышение температуры будет "несмелым", постепенным. Так, в следующее воскресенье, 25 мая, в Украине днем может быть +20... +22 градуса.

При этом угроза заморозков в ближайшие ночи сохраняется для западных областей. "Есть вероятность заморозков на почве, 0... - 3 градуса", – предупредила синоптик. На остальной территории будут происходить синоптические процессы, которые "будут блокировать поступление холодного воздуха".

Большая часть мая в Украине проходит при температуре ниже климатической нормы. "Только в конце месяца, в последнюю неделю температура может быть в пределах нормы или несколько выше нормы", – предупредила Вера Балабух, ссылаясь на данные прогнозов мировых центров данных. Она добавила, что зато в июне может быть теплее, чем обычно – температурные показатели в Украине могут на 1-2 градуса превышать норму.

Дожди уже обеспечили Украине неплохой урожай зерновых

В Гидрометцентре ожидают осадки в течение ближайшей недели на всей территории Украины, больше всего – на севере, а также в ряде центральных областей – Кировоградской и Винницкой, рассказала Татьяна Адаменко.

По ее словам, прогноз осадков в Украине на обозримый период достаточно благоприятный для зерновых культур. Крайне нуждаются в дождях Днепропетровщина, Херсонщина, Запорожье, центральные районы страны, Одесская, Харьковская области. "Только благодаря тому, что сейчас у нас прохладная погода, в этих регионах не развивается засуха", – пояснила она. Однако на остальной территории Украины ситуация с осадками выровнялась – большинство областей уже получили 50-80% месячной нормы осадков, и "это очень хорошо и очень важно именно в этот период для озимой пшеницы, для зерновых культур", – отметила синоптик.

Заморозки также сыграли свою роль, но вред от них минимальный. При этом заморозки, которые ожидаются в ближайшие ночи, не должны существенно повлиять на будущий урожай, добавила она.

Таким образом, сейчас погодные условия дают основания надеяться на достаточно неплохой урожай.

Климат в Украине все больше отклоняется от нормы

Вера Балабух отметила: "Мы видим устойчивую тенденцию к повышению температур". Так, 2024 год был самым теплым за весь период наблюдений. При этом темпы повышения температуры в Украине "значительно превышают темпы роста глобальной температуры, например роста температуры в Европе или в Северном полушарии". По словам ученой, самые большие изменения происходят в зимний период. "Зима и лето у нас стали почти на 1,5 градуса теплее, изменилась их климатическая норма по сравнению с предыдущей нормой 1961-1990 годов".

Детальный прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 20 мая. Они свидетельствуют о том, что в ближайшие дни в Украине будет царить достаточно прохладная для этого времени года погода.

В пятницу, 16 мая, на севере и в центре страны ожидаются дожди. Прохладнее всего будет на западе, где воздух ночью будет прогреваться до +3... +5 градусов, днем до +11... +13 градусов, а теплее всего – на востоке и юго-востоке, где ночью будет +9... +11 градусов, а днем +18... +22 градусов.

В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

В субботу, 17 мая, на большей части Украины прогнозируется облачная погода. На севере, в центре и на юге возможны дожди, на востоке – кратковременные осадки. Температурный фон будет сохраняться на уровне предыдущего дня.

В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

В воскресенье, 18 мая, погода в Украине снова изменится. Дожди возможны на востоке, севере, юге и в центре страны. На западе прогнозируется погода с прояснениями и кратковременными осадками. Ночная температура несколько повысится по сравнению с предыдущими днями и достигнет отметки +8... +15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +14 градусов на западе и до +17... +19 на остальной территории.

В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

В понедельник, 19 мая, на запад Украины вновь придут осадки. На остальной территории страны ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. При этом температура останется на уровне предыдущего дня.

В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай

Во вторник, 20 мая, на всей территории Украины ожидается незначительное похолодание и осадки. Более теплая погода прогнозируется лишь на востоке, юго-востоке и юге Украины. Там воздух ночью будет прогреваться до +11 градусов, днем до +19... +21 градуса.

В Украину идет лето: синоптики назвали дату потепления и рассказали, повлияют ли заморозки на урожай