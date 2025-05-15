Местами снова возможны заморозки: синоптики предупредили об ухудшении погоды в пятницу, 16 мая

В Украине в пятницу, 16 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Местами на западе и севере страны возможны сильные заморозки – в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до 0-5 градусов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют прохладную погоду с дождями в большинстве северных и центральных областей, которую будет обусловливать атмосферный фронт, связанный с циклоном над Польшей.

Температура ночью будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, на западе страны и Житомирщине прогнозируют заморозки – от 1 до 6 градусов тепла. Днем на западе, севере и Винницкой области воздух прогреется до 9-14°, на остальной территории – 16-21°.

По прогнозу, в северных и центральных областях ожидаются дожди, а в остальных регионах осадков не будет. Ветер будет дуть с южного и юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с, местами в южных, центральных (кроме Винницкой), Волынской и Сумской областях усилится до 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области в пятницу, 16 мая, ожидается облачная погода с дождем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 9-11°.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает, что 16 мая ночью и утром на Львовщине ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5° (II уровень опасности, оранжевый), во Львове заморозки прогнозируют от 0 до 2° в ночные и утренние часы, а 17 мая возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе от 0 до -3° (І уровень опасности, желтый).

По данным ГСЧС, Ивано-Франковская область также попадает под влияние холодной погоды: здесь ночью и утром 16-17 мая прогнозируют сильные заморозки от 0 до -5° (II уровень опасности, оранжевый).

Также 15-16 мая из-за сильных дождей на реках Прут и Сирет ожидается поднятие уровня воды на 0,3-1 метр по сравнению с уровнем воды по состоянию на утро 15 мая. Негативных последствий это не предусматривает.

Синоптики советуют быть осторожными из-за нестабильности погодных условий, особенно на западе страны, где заморозки могут нанести вред сельскохозяйственным культурам.

Как сообщал OBOZ.UA, прогнозируя погоду на разные сезоны, синоптики указали, что в начале июня в Украине пройдут сильные дожди со шквалами. Однако в целом лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

Напомним, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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