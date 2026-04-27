Какой праздник отмечают 27 апреля: все об этом дне

27 апреля – дата, которая сочетает церковные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В этот день в Украине чествуют представителей кадровой сферы, а в мире обращают внимание на дизайн, фотографию, защиту животных и морских млекопитающих. Верующие вспоминают преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, известного своим духовным трудом и служением.

Также 27 апреля вошло в историю многочисленными знаковыми событиями – от великих географических открытий до современных политических решений. Это день, в котором переплетаются культура, вера, наука и память о прошлом.

Праздники в Украине и мире

День кадровика в Украине

Всемирный день пинхол-фотографии

Всемирный день тапира

День спасения морских млекопитающих

Всемирный день дизайна

Всемирный день графического дизайна

Международный день распространения информации о донорском зачатии

День рождения подгузников

День Независимости Сьерра-Леоне

День Независимости Республики Того

День Свободы Южно-Африканской Республики

Всемирный день обоняния

День азбуки Морзе

Церковный праздник 27 апреля

Сегодня церковь чтит память преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, который был достойным преемником святого Феодосия и приложил немало усилий для развития и укрепления монашеской обители. Впоследствии святитель занял епископскую кафедру во Владимире-Волынском, где прославился кротостью и неутомимым трудом ради утверждения православной веры среди паствы.

События этого дня

1509 — папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию

1521 — на филиппинском острове Мактан в столкновении с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан.

1565 — на Филиппинах основано первое испанское поселение — город Себу

1644 — впервые в Канаде высадили пшеницу

1667 — невидющий английский поэт Джон Милтон продал за 10 фунтов права на написанную им в том году поэму "Потерянный рай", которая впоследствии признана лучшей в его творчестве

1746 — в битве у Каллоден-Мора шотландские повстанцы под руководством претендента на английский престол Карла Эдуарда Стюарта были разбиты английскими войсками, во главе которых стоял Уильям Август, брат английского короля Георга II.

1749 — первое официальное исполнение музыки Генделя во время Королевских фейерверков прервано из-за возникновения пожара

1773 — английский парламент принял "чайный акт", который позволил Ост-Индийской компании, находившейся на грани банкротства ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая.

1825 — английский социалист-утопист Роберт Овен основал в Америке колонию, которую назвал Новой Гармонией.

1828 — открылся Лондонский зоосад

1855 — в Российской империи впервые упомянуто о самиздате

1861 — после отделения Вирджинии от США, Западная Вирджиния отделилась от Вирджинии

1861 — парламент штата Мэриленд принял решение не отделяться от США

1865 — через несколько дней после окончания гражданской войны вблизи Мемфиса на Миссисипи взорвался пароход "Султанша", на борту которого находилось около 2100 пассажиров. 1700 из них погибли.

1865 — Эзра Корнелл и Эндрю Диксон Уайт основали в Итаке (штат Нью-Йорк) университет.

1906 — начала действовать I Государственная Дума Российской империи

1908 — начало IV Олимпийских игр в Лондоне

1925 — постановление Совета Народных Комиссаров СССР "о прописке граждан в городских поселениях"

1940 — по приказу Генриха Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц.

1950 — Великобритания признала государство Израиль

1956 — известный боксер Рокки Марчиано, чемпион мира в супертяжелой весовой категории, покинул профессиональный ринг.

1957 — правительство Дании отклонило предложение СССР о выходе страны из НАТО

1959 — СССР и Египет заключили договор о строительстве Асуанской плотины

1960 — Ли Синман, в четвертый раз с 1948 года избранный президентом Южной Кореи, вынужденно подал в отставку из-за массовых беспорядков, вызванных авторитарными методами его правления.

1960 — часть Тоголенда, которая принадлежала Франции, стала независимой Республикой Того

1961 — Великобритания признала независимость Сьерра-Леоне

1963 — лидер кубинской революции Фидель Кастро прибыл с первым визитом в Москву.

1965 — в США запатентованы подгузники "Памперс".

1966 — в Ватикане встретились Папа Римский Павел VI и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

1967 — в Монреале открылась выставка "Expo-67".

1977 — в Штутгарте (ФРГ) закончился двухлетний судебный процесс по делу группы Баадера-Майнгоф, известной также как Фракция Красной Армии (РАФ).

1978 — в Афганистане произошел военный переворот — убит президент М.Дауда.

1981 — компания "Xerox" анонсировала выход информационной системы "STAR 8010", первого массового компьютера с мышкой и графическим интерфейсом.

1981 — Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах

1992 — совет руководителей Международного валютного фонда проголосовал за принятие Украины в состав МВФ.

1992 — в Белграде принята конституция нового государства: Сербия и ее единственный союзник Черногория провозгласили создание Федеративной Республики Югославия.

1992 — провозглашена Республика Саха (Якутия) — суверенная республика в составе РФ — и принята ее конституция

1993 — в Сингапуре впервые после 1949 года состоялась встреча представителей Китайской Народной Республики и Китайской Республики (Тайвань) на высшем уровне.

1995 — День основания Государственного казначейства (казны) Украины.

1997 — в Техасе военная группировка под названием "Республика Техас", захватила двух заложников и условием их освобождения поставила предоставление независимости от США штата Техас.

2001 — премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку.

2005 — свой первый полет совершил авиалайнер "Airbus A380".

2007 — в горах Чечни разбился вертолет с отрядом российских десантников. Погибло 18 человек.

2007 — в Таллинне демонтирован "Бронзовый солдат".

2010 — Верховная Рада Украины ратифицировала договоренность о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 в обмен на скидку цены на газ.

2012 — произошла серия террористических актов в центре Днепропетровска.

2014 — пророссийские сепаратисты провозгласили "Луганскую народную республику".

2017 — в Черном море вблизи Босфора корабль военно-морской разведки ВМС России "Лиман", который следил за учениями кораблей НАТО, столкнулся с судном-худобовозом "Youzarsif H".

Именинники 27 апреля

Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.

