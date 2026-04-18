Церковные праздники в мае: новые даты
В мае 2026 года по новоюлианскому календарю верующие будут отмечать несколько важных церковных праздников. Среди которых – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца, день равноапостольных Кирилла и Мефодия и Вознесение Господне.
Именно на 21 мая приходится один из главных праздников месяца – Вознесение Господне. OBOZ.UA публикует полный календарь ПЦУ на май 2026 года по дням, а также поминальные дни месяца.
Православный церковный календарь на май 2026 года
- 1 мая – пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.
- 2 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.
- 3 мая – святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.
- 4 мая – мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.
- 5 мая – мученицы Ирины.
- 6 мая – праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.
- 7 мая – Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.
- 8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.
- 9 мая – перенесения мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бари; пророка Исаии.
- 10 мая – Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.
- 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия.
- 12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.
- 13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.
- 14 мая – мученика Исидора; мученика Максима.
- 15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.
- 16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.
- 17 мая – апостола Андроника и святой Иунии.
- 18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.
- 19 мая – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
- 20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
- 21 мая – Вознесение Господне; равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.
- 22 мая – мученика Василиска.
- 23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.
- 24 мая – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.
- 25 мая – Третье обретение главы Иоанна Предтечи.
- 26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.
- 27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
- 28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.
- 29 мая – мученицы Феодосии.
- 30 мая – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.
- 31 мая – апостола от 70-ти Ерма.
Поминальные дни в мае
В мае 2026 года в православной традиции есть два особых дня для почитания памяти умерших:
- 9 мая – поминовение умерших воинов;
- 30 мая – Троицкая родительская суббота.
