Церковные праздники в мае: новые даты

В мае 2026 года по новоюлианскому календарю верующие будут отмечать несколько важных церковных праздников. Среди которых – день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, перенесение мощей Николая Чудотворца, день равноапостольных Кирилла и Мефодия и Вознесение Господне.

Именно на 21 мая приходится один из главных праздников месяца – Вознесение Господне. OBOZ.UA публикует полный календарь ПЦУ на май 2026 года по дням, а также поминальные дни месяца.

Православный церковный календарь на май 2026 года

1 мая – пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

2 мая – святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула.

3 мая – святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского.

4 мая – мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его.

5 мая – мученицы Ирины.

6 мая – праведного Иувы Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения.

7 мая – Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской.

8 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого.

9 мая – перенесения мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бари; пророка Исаии.

10 мая – Иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота.

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия; священномученика Мокия.

12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского.

13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия.

14 мая – мученика Исидора; мученика Максима.

15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахиллия, епископа Лариссийского.

16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского.

17 мая – апостола Андроника и святой Иунии.

18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины.

19 мая – святых жен-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

21 мая – Вознесение Господне; равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены.

22 мая – мученика Василиска.

23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского.

24 мая – преподобного Симеона Столпника на Дивной горе.

25 мая – Третье обретение главы Иоанна Предтечи.

26 мая – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены.

27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского.

29 мая – мученицы Феодосии.

30 мая – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской.

31 мая – апостола от 70-ти Ерма.

Поминальные дни в мае

В мае 2026 года в православной традиции есть два особых дня для почитания памяти умерших:

9 мая – поминовение умерших воинов;

30 мая – Троицкая родительская суббота.

