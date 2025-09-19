Какой праздник отмечают 19 сентября в Украине: все об этом дне: все об этом дне

19 сентября – день, когда можно одновременно обратиться к духовному наследию, вспомнить примеры верности и мужества первых христиан, а также ощутить легкость современной культуры, которая дарит нам улыбки и креативные традиции. Православные верующие сегодня чтят память святых мучеников и благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского, а мир отмечает креативные и необычные праздники – День рождения смайлика и Международный день "Говори как пират".

Видео дня

Именины 19 сентября празднуют Саввы, Константины, Трофимы и Теодоры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и знаменательных событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 сентября

Церковные праздники

Благоверный князь Игорь Черниговский и Киевский – одна из трагических фигур XII века. Он был правителем Киева и Чернигова, но после многочисленных политических потрясений принял монашество. Погиб мученической смертью от рук толпы в 1147 году. Православная церковь чтит его как пример смирения, покаяния и стойкости в вере.

Мученики Трофим, Савватий и Доримедонт принадлежали к первым христианам, пострадавшим за веру во времена гонений в Римской империи. Их преданность Христу даже перед смертью стала символом мужества и духовной силы. Их память в церковном календаре приходится именно на 19 сентября.

Международный день "Говори как пират"

Веселый неофициальный праздник, который возник в США в 1995 году как шутка между друзьями, но быстро стал популярным в мире. В этот день сторонники "морской романтики" и любители юмора разговаривают, используя "пиратский сленг", примеряют на себя образы морских разбойников и даже устраивают тематические вечеринки.

День рождения смайла

19 сентября 1982 года профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона впервые предложил использовать символ :-) для обозначения улыбки в электронных сообщениях. Идея оказалась настолько удачной, что впоследствии смайлики и эмодзи стали неотъемлемой частью современного общения в интернете и мессенджерах.

Исторические события 19 сентября

1676 – начался штурм московскими войсками гетманской столицы Чигирин.

1783 – французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запустили первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка).

1841 – построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1864 – в США запатентованы откидные сиденья в автомобилях.

1888 – в бельгийском курорте Спа состоялся первый в истории конкурс красоты. Победительницей была признана 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре (англ. Bertha Soucaret).

1919 – в Киеве деникинцами был разгромлен один из старейших и крупнейших украиноязычных магазинов (по улице Безаковской). В акте сожженных книг – 40 543 экземпляра, все украиноязычные.

1941 – немецкие войска вошли в Киев, оставленный красноармейскими войсками. В немецкий плен в этой операции попали 665 тыс. человек (данные Курта фон Типпельскирка, немецкого военного историка, во время войны боевой генерал Вермахта).

1944 – СССР, Великобритания и Финляндия подписали мирное соглашение, по которому в состав СССР переданы территории Петсамо, Салла и Карельский перешеек.

1982 – профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети.

1985 – землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибли около 9000 человек, десятки зданий были полностью разрушены.

1991 – в Киеве возобновлена деятельность Киево-Могилянской академии.

2015 – крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.

2022 – Елизавета II, которая умерла 8 сентября, была похоронена в склепе капеллы Святого Георгия Виндзорского замка в Лондоне.

Кто родился 19 сентября

1858 – Адриан Кащенко, украинский писатель.

1911 – Уильям Голдинг, английский писатель.

1959 – Виктор Андриенко, украинский актер кино и телевидения, комик.

1960 – Оксана Забужко, ведущая украинская писательница, поэтесса, эссеистка и публичная интеллектуалка.

В этот день умерли:

1147 – Игорь II, Великий князь киевский.

1710 – Оле Ремер, датский астроном, который первый измерил скорость света

1812 – Майер Амшель Ротшильд, основатель банковского дома Ротшильдов.

1881 – Джеймс Гарфилд, президент США (от смертельного ранения)

1968 – Честер Карлсон, американский физик и изобретатель.

1985 – Итало Кальвино, итальянский писатель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда украинцы будут отмечать День защитников и защитниц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.