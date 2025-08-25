Когда День защитников и защитниц Украины: дата в 2025 году

В начале октября украинцы традиционно чествуют защитников и защитниц Родины. Этот праздник символизирует уважение ко всем поколениям воинов — от казацких времен до современных героев, которые защищают страну на фронте.

Кроме того, он объединен с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы, что придает ему еще большей символичности. Долгое время торжества проводили 14 октября, но после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата изменилась. В 2025 году этот день придется на среду, 1 октября.

День защитников и защитниц Украины был учрежден в 2014 году после российской агрессии и аннексии Крыма. Президент Петр Порошенко тогда определил, что новый праздник должен отмечаться 14 октября — вместе с Покровом и Днем украинского казачества. В то же время был отменен советский День защитника Отечества 23 февраля, который остался датой в стране-агрессоре.

История праздника

Избрание даты 14 октября не было случайным: именно Покров Пресвятой Богородицы украинские казаки считали своим покровом и обращались к ней в молитвах. С тех пор этот праздник стал неотъемлемым для защитников Украины, соединив духовные традиции и военную доблесть.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, из-за чего дата Покрова сместилась на 1 октября. Вместе с этим был перенесен и День защитников и защитниц Украины, а также День украинского казачества. Соответствующее решение закрепил указом президент Владимир Зеленский.

Будет ли выходной на День защитников и защитниц

Согласно законодательству, День защитников и защитниц Украины является государственным праздником и имеет статус официального выходного. Однако в условиях военного положения дополнительные нерабочие дни в Украине отменены. Поэтому в 2025 году 1 октября останется рабочим днем, несмотря на его особое значение.

День защитников и защитниц Украины сейчас является одним из важнейших праздников в государстве. В этот день чествуют военных, которые борются за свободу и независимость страны, а также тех, кто отдал жизнь за Родину. Праздник стал символом несокрушимости, жертвенности и единства украинского народа.

