Какой праздник отмечают 1 февраля в Украине: церковный календарь
Первый день февраля открывает двери в месяц, полный духовных приготовлений и выдающихся исторических напоминаний. В церковном календаре эта дата ознаменована предпраздником Сретения Господня и чествованием мученика Трифона, призывающего верующих к искренней молитве и внутренней гармонии.
Мир одновременно празднует День Робинзона Крузо, вдохновленный удивительным спасением моряка Александра Селкирка, и наслаждается Международным днем десерта. Историческая летопись 1 февраля охватывает события от появления первого тома Оксфордского словаря до триумфа украинских спецслужб в уничтожении российского корабля "Ивановец".
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день хиджаба
- Международный день десерта.\
- День Робинзона Крузо (Robinson Crusoe Day)
- Всемирный день борьбы с аспергиллезом (World Aspergillosis Day)
- Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week)
- День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day)
Церковный праздник 1 февраля
Верующие празднуют предпраздник Сретения Господня, Неделю о мытаре и фарисее, чтят память мученика Трифона.
События этого дня
- 1411 — заключение Торунского мирного договора, который завершил Великую войну (1409—1411).1
- 587 — английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.
- 1655 — в Охматовской битве с неопределенным результатом сошлись украинские казаки и московиты и войска Речи Посполитой.
- 1673 — немецкий ученый Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им суммирующую "арифметическую машину"
- 1709 — команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, который стал прототипом Робинзона Крузо
- 1732 — Рештское соглашение России с Персией; уступка Персии прикаспийских территорий, завоеванных Петром I.
- 1884 — вышел в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей).
- 1893 — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построена первая в мире киностудия "Черная Мария", в которой снимали на кинетоскоп.
- 1893 — в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско"
- 1896 — в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема"
- 1907 — в одной из берлинских газет появилась статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов (однако Складановский создал свой киноаппарат одновременно (1895) и независимо от братьев Люмьеров)
- 1918 — патриарх РПЦ Тихон предал анафеме советскую власть.
- 1919 — Литковское сражение
- 1922 — политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.
- 1930 — газета "Таймс" напечатала первый в мире кроссворд
- 1930 — постановление ЦИК и СНК СССР "О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством". Начало массовой коллективизации.
- 1935 — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открылась как музей.
- 1946 — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН.
- 1946 — провозглашение Венгрии республикой.
- 1951 — состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, что стало первым ядерным взрывом, который показали по телевидению.
- 1953 — волны Северного моря размыли 50 основных дамб Голландии, погибло 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены.
- 1954 — состоялась премьера первой телевизионной "мыльной оперы" (Secret Storm)
- 1958 — запущен "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли.
- 1958 — Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.
- 1967 — в Детройте (США) вышло первое число украинского журнала "Детройтские новости".
- 1979 — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки, где его встречали более трех миллионов человек.
- 1991 — с этого дня Верховной Радой УССР отменено ограничение прописки крымских татар в Крыму, введенное Советом Министров СССР в 1987 году.
- 1992 — российско-американская декларация о завершении "холодной войны".
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Румынией.
- 1994 — вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза
- .2003 — при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.
- 2004 — отмена смертной казни в Великобритании.
- 2010 — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов.
- 2024 — в результате спецоперации ГУР МО уничтожен ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота рф, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов.
- 2024 — Европейский Союз официально одобрил пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро и продолжил развивать отношения с Украиной.
Именинники 1 февраля
Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.
