Какой праздник отмечают 1 февраля в Украине: церковный календарь

Первый день февраля открывает двери в месяц, полный духовных приготовлений и выдающихся исторических напоминаний. В церковном календаре эта дата ознаменована предпраздником Сретения Господня и чествованием мученика Трифона, призывающего верующих к искренней молитве и внутренней гармонии.

Мир одновременно празднует День Робинзона Крузо, вдохновленный удивительным спасением моряка Александра Селкирка, и наслаждается Международным днем десерта. Историческая летопись 1 февраля охватывает события от появления первого тома Оксфордского словаря до триумфа украинских спецслужб в уничтожении российского корабля "Ивановец".

Праздники в Украине и мире

Всемирный день хиджаба

Международный день десерта.\

День Робинзона Крузо (Robinson Crusoe Day)

Всемирный день борьбы с аспергиллезом (World Aspergillosis Day)

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений (World Interfaith Harmony Week)

День отказа от ненужных отношений (Dump Your Significant Jerk Day)

Церковный праздник 1 февраля

Верующие празднуют предпраздник Сретения Господня, Неделю о мытаре и фарисее, чтят память мученика Трифона.

События этого дня

1411 — заключение Торунского мирного договора, который завершил Великую войну (1409—1411).1

587 — английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.

1655 — в Охматовской битве с неопределенным результатом сошлись украинские казаки и московиты и войска Речи Посполитой.

1673 — немецкий ученый Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им суммирующую "арифметическую машину"

1709 — команда британского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, который стал прототипом Робинзона Крузо

1732 — Рештское соглашение России с Персией; уступка Персии прикаспийских территорий, завоеванных Петром I.

1884 — вышел в свет первый том Оксфордского словаря английского языка (главный редактор Джеймс Мюррей).

1893 — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) построена первая в мире киностудия "Черная Мария", в которой снимали на кинетоскоп.

1893 — в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско"

1896 — в Турине состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема"

1907 — в одной из берлинских газет появилась статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов (однако Складановский создал свой киноаппарат одновременно (1895) и независимо от братьев Люмьеров)

1918 — патриарх РПЦ Тихон предал анафеме советскую власть.

1919 — Литковское сражение

1922 — политбюро ЦК КП(б)У приняло решение о вывозе 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию.

1930 — газета "Таймс" напечатала первый в мире кроссворд

1930 — постановление ЦИК и СНК СССР "О мерах по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством". Начало массовой коллективизации.

1935 — Ая-София в Стамбуле по указу Ататюрка открылась как музей.

1946 — избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН.

1946 — провозглашение Венгрии республикой.

1951 — состоялось третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, что стало первым ядерным взрывом, который показали по телевидению.

1953 — волны Северного моря размыли 50 основных дамб Голландии, погибло 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены.

1954 — состоялась премьера первой телевизионной "мыльной оперы" (Secret Storm)

1958 — запущен "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли.

1958 — Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.

1967 — в Детройте (США) вышло первое число украинского журнала "Детройтские новости".

1979 — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки, где его встречали более трех миллионов человек.

1991 — с этого дня Верховной Радой УССР отменено ограничение прописки крымских татар в Крыму, введенное Советом Министров СССР в 1987 году.

1992 — российско-американская декларация о завершении "холодной войны".

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Румынией.

1994 — вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза

.2003 — при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.

2004 — отмена смертной казни в Великобритании.

2010 — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 млрд долларов.

2024 — в результате спецоперации ГУР МО уничтожен ракетный корабль "Ивановец" черноморского флота рф, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов.

2024 — Европейский Союз официально одобрил пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро и продолжил развивать отношения с Украиной.

Именинники 1 февраля

Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

