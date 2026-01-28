Когда Благовещение в 2026 году: дата по новому и старому календарю

Благовещение Пресвятой Богородицы относится к самым почитаемым христианским датам, занимая по значению третье место после Пасхи и Рождества. Этот праздник посвящен событию, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Сына Божьего – Иисуса Христа.

В украинской народной традиции этот день воспринимается как граница, когда природа окончательно просыпается, а весна берет верх над зимой. Существует множество магических обрядов и поверий, связанных с этим днем: от выпуска птиц на волю до особого обращения с землей. Почтительное отношение к празднику проявляется в строгом соблюдении обычаев, которые передавались от поколения к поколению.

Что за праздник Благовещения

В христианском учении Благовещение – это символ начала спасения человечества. Само название праздника указывает на "благую весть", которую получила Мария о непорочном зачатии от Святого Духа. Событие подробно описано в Новом Завете (Евангелие от Луки). В православном календаре праздник входит в перечень двунадесятых, а в западной традиции имеет статус наивысшего торжества.

Когда празднуют Благовещение

Дата праздника зависит от того, по какому календарю живет громада:

По новому стилю (новоюлианскому): в 2026 году Благовещение отмечают 25 марта. Такое смещение на 13 дней раньше произошло после решения Православной Церкви Украины в 2023 году перейти на новый календарь для неподвижных праздников.

По старому стилю: праздник по-прежнему приходится на 7 апреля.

Традиции Благовещения

Украинские традиции празднования сочетают церковные каноны и древние народные обычаи:

Благословение земли: считается, что только после этого дня Бог открывает землю для сева, поэтому до Благовещения ее запрещено "беспокоить".

Освобождение птиц: хозяева выпускают птиц, чтобы те прославляли Бога и просили счастья для своих освободителей. Также на солнце выгоняют скот и домашних животных.

Освящение просфор: в церквях святят просфоры, которые затем используют в хозяйстве: крошат в мед для пчел или смешивают с зерном для лучшего урожая и защиты от града.

Выставление ульев: пасечники в этот день впервые выставляют пчел во двор.

: пасечники в этот день впервые выставляют пчел во двор. Ритуалы красоты: девушки ищут подснежники и первоцветы; умывание водой с цветами, по поверью, добавляет красоты и предвещает скорое замужество.

Запреты на праздник Благовещения

Народная пословица говорит, что на Благовещение даже "птица гнезда не вьет", что подчеркивает строгость запретов на любой труд.

Работа на земле: до праздника нельзя вспахивать землю, потому что это считается большим грехом. Также запрещено касаться семян, чтобы они не потеряли всхожести.

Хозяйственные дела: нельзя убирать, стирать, шить, заниматься рукоделием.

Бытовые ограничения: запрещается давать деньги в долг, ссориться и сквернословить.

Домашняя птица: нельзя подкладывать яйца под наседку – считалось, что из них вылупятся калеки.

Церковные ограничения: в этот день обычно не проводят венчания.

Приметы на Благовещение

Погода в этот день является главным ориентиром для будущего урожая и Пасхи:

Какая погода на Благовещение, такой она будет и на Пасху.

Дождь обещает хороший урожай ржи и большое количество грибов осенью.

Гроза предвещает богатый урожай орехов.

Снег и мороз в канун праздника – к поздней весне и холодам до мая.

Если на небе много ласточек, весна будет теплой.

Если аисты уже сидят на яйцах – тепло придет скоро.

