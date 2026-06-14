Какой праздник отмечается 14 июня: все об этом дне

14 июня 2026 года верующие чтят память пророка Елисея и святого Мефодия, патриарха Константинопольского. Также в этот день во всем мире отмечают Международный день ванны и Всемирный день донора крови.

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Дата имеет и важное историческое значение, ведь с ней связаны события разных эпох. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 14 июня

Церковный праздник 14 июня

14 июня в церковном календаре поминают пророка Елисея. Он был одним из самых известных ветхозаветных пророков и учеником пророка Илии. В библейской традиции Елисей предстает как человек великой веры, благодаря которой происходили многочисленные чудеса. Его почитают за духовную силу, верность Богу и служение людям.

Также в этот день почитают святого Мефодия, патриарха Константинопольского. Он жил в сложный период церковной истории, когда велись споры вокруг почитания икон. Святой Мефодий известен как защитник православной веры.

Международный день ванны

14 июня также отмечают Международный день ванны. Это неофициальный, но довольно популярный праздник, связанный с отдыхом, заботой о себе и домашним комфортом. В этот день часто вспоминают о простых способах расслабиться после напряженного дня.

Праздник носит легкий и даже шутливый характер, однако его идея понятна многим: иногда обычная ванна может стать способом снять усталость, восстановить силы и уделить немного времени себе.

Всемирный день донора крови

Ежегодно 14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Его главная цель – поблагодарить людей, которые добровольно сдают кровь, а также напомнить о важности донорства для системы здравоохранения.

Донорская кровь нужна во время операций, лечения тяжелых болезней, травм, осложнений при родах и во многих других критических ситуациях. Для Украины эта тема особенно важна, ведь из-за войны потребность в донорской крови остается стабильно высокой.

Этот день напоминает, что один донор может помочь спасти чью-то жизнь. Именно поэтому медики призывают людей, у которых нет противопоказаний, присоединяться к донорству и делать это регулярно.

Знаменательные исторические события 14 июня

1940 г. – СССР выдвинул Литве ультиматум с требованием отставки правительства, ареста нескольких министров и усиления советского военного присутствия в стране; на следующий день советские войска оккупировали Литву.

1942 г. – на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея "Бэмби".

1985 г. – в Шенгене (Люксембург) было подписано соглашение между пятью европейскими государствами, получившее название Шенгенское соглашение.

2014 г. – в луганском аэропорту боевики сбили самолет Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 военных, находившихся на борту.

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