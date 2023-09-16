Как на украинском будет 'продленка': правильный вариант часто забывают

Ныне почти не используют словосочетание "группа продленного дня" – из-за громоздкости и непрактичности оно, кажется, и вовсе вышло из употребления. Чаще говорят малоприятное суржиковое слово "продленка".

Доктор филологических наук, профессор, языковед и член Национальной комиссии Украины по правописанию Александр Пономарив в свое время для блога BBC рассказывал, как перевести "продленку" на украинский. Он предложил отличный благозвучный заменитель.

Выражение "группа продленного дня" следует переводить дословно – "група продовженого дня".

К сожалению, в детсадах и начальных школах воспитатели и учителя употребляют кальковую "продльонку" или даже "продленку". Затем это слово повторяют родители и дети – так и происходит загромождение языка суржиком.

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В языке, как и везде, мы должны навести порядок. Поэтому детей мы оставляем не на "продленке", а в "групі продовженого дня".

А вот представим ситуацию: папа Николай и папа Олег привели своих дочерей в садик. Им сказали, что в конце дня для родителей проведут праздник: дети расскажут стишки, станцуют танец, подготовят аппликации. Вечером на праздник пришли… "тата", "тати", "татки"? Как будет "тато" во множественном числе на украинском – читайте в материале.

Даже детские вещи мы в основном привыкли называть русскими словами: "пустышка" (или "пустушка"), "коляска", "погремушка". Как правильно называть вещи для младенцев, разбирался OBOZREVATEL.

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