Как сказать на украинском 'на вкус и цвет товарищей нет': интересный аналог известной пословицы

Необходимо уметь правильно и грамотно разговаривать, чтобы наша речь не была постной и серой. Украинский язык наполнен яркими, остроумными, колоритными пословицами, которые редко используют.

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. Многие носители нашего языка по незнанию украинских вариантов прибегают именно к русским поговоркам.

Это касается распространенного выражения: "на вкус и цвет товарищей нет". Правильно говорить: "на колір і смак товариш не всяк".

Также можно использовать следующие варианты:

На любов і смак товар не всяк;

Кожен Івась має свій лас або смак;

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Той хоче гарбузів, а той огірків;

Як хоче – сокоче, а як не хоче – кудкудаче;

У всякої Пашки свої замашки.

Авраменко объяснил, как сказать на украинском "оставить в покое", потому что большинство людей переводят выражение, как "залишити когось у спокої".

Правильный вариант – это "дайте мені спокій". Слово "залишати" нужно использовать в таких конструкциях, например, "залишити у спадок", "не залишити каменя на камені" или "не залишити мокрого місця".

Ранее OBOZREVATEL публиковал благозвучные варианты, как назвать на украинском "горбушку" хлеба.

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