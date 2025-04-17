Какое ударение в словах 'черговий' и 'правочин': объяснение

Ударения – одна из самых сложных тем и для изучающих украинский язык с нуля, и даже для его опытных носителей. Все потому, что в нашем языке не существует единой системы расстановки ударений, как скажем во французском (ударение на последний слог) или чешском (на первый).

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А отдельные слова способны подбрасывать говорящим дополнительные проблемы. Такими словами являются существительные "черговий", "листопад", "правочин". Как правильно ставить в них ударение, рассказал в своем блоге на BBC кандидат филологических наук Игорь Сватовский.

Он отметил, что очень часто люди ставят ударение на предпоследний состав этих слов. В результате мы слышим неправильные варианты чергОвий, листОпад, правОчин.

Но это ошибка. Правильно ставить в них ударение на последнем слоге:

черговИй;

листопАд;

правочИн.

Именно в такой форме эти три слова фиксируют академические словари, грамматики и справочники. Однако, по словам языковеда, такое ударение не является нормативным для украинского языка – оно сложилось исторически.

Впрочем, нетипичным такой вариант ударения тоже не назовешь. В сложных существительных, часть основы которого взята от глагола (листя + падати, право + чинити) нередко ударение ставится именно на ту часть, которая обозначает действие. Сравните: "сажотрус", "стравохід", "водонос", "хмарочос", "паротяг", "пилосос", "спиногриз".

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