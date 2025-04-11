Значение изменяется: как ставить ударение в слове 'дозвільний'

Ударение в украинском языке может влиять на содержание слов. Изменение ударения часто изменяет не только звучание, но и значение лексемы. Именно поэтому правильное употребление ударения не менее важно, чем грамматика или орфография.

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Это особенно заметно в словах, имеющих омонимическую пару – когда одна форма со смещенным ударением означает нечто совсем другое. Один из таких примеров – слово "дозвільний", значение которого меняется в зависимости от того, на какой слог падает ударение. OBOZ.UA объясняет правила ударения.

Слово "разрешительное", которое в зависимости от ударения принимает различные значения.

"Дозві́льний" (ударение на втором слоге) – прилагательное, которое происходит от существительного "дозвіл". Оно означает "относящийся к разрешению" или "связанный с предоставлением разрешения".

Например:

"Дозві́льний документ" – документ, дающий разрешение на определенные действия.

До́звільний (ударение на первом слоге) – прилагательное, образованное от слова "дозвілля". Оно означает "тот, что относится к досугу" или "связанный со свободным временем".

"До́звільний захід" – мероприятие, организованное для проведения свободного времени.

Кстати, украинскому языку присущи двойные ударения. Но для многих может стать неожиданностью двойное ударение в таком слове как "доповідач". Детальнее об этом – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, что многие неправильно ставить ударение в слове "удобный".

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