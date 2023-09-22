Какие украинские фамилии принадлежали дворянам: список

Несмотря на десятилетия, если не столетия заверений со стороны России, что Украина – аграрная страна, населяемая исключительно крестьянами, не игравшая значительной исторической роли, в нашей истории было все. И великие военные победы, и переломные для хода истории события, и, конечно, своя аристократия.

Свидетельствуют об этом, в частности, знатные фамилии, сохранившиеся до наших дней. Детальнее об этом рассказало издание NV.

Среди людей невысокого происхождения очень распространены фамилии, образованные от названия профессии главы семейства – Шевченко, Кравченко, Коваленко, Музыка, Мельник, Мирошниченко, Бондарь. Нередко также фамилию давали по его имени – Иванюк, Николаенко, Андриенко, Алексеенко, Клименко, Гаврилюк и так далее.

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Обратите внимание, все они отвечают на вопрос "кто?", то есть с точки зрения украинского языка, а значит и сознания жителей нашей страны, любой человек является самостоятельным субъектом.

По схожему принципу образовывались фамилии семей казацкой старшины. Например, их формировали от звания или военной "специальности" главы семьи :

Джура – оруженосец;

– оруженосец; Компаниец - так назывался казак легкоконного Гетманского полка;

Куренной – от слова "курінь" шалаш, то есть временное жилье казака на Сечи;

– от слова "курінь" шалаш, то есть временное жилье казака на Сечи; Атаманенко — от названия предводителя казаков, избранного голосованием;

— от названия предводителя казаков, избранного голосованием; Сердюк – это наемные пехотинцы Запорожского войска;

– это наемные пехотинцы Запорожского войска; Сотник – воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА;

– воинское звание в Гетманщине, УНР и УПА; Хорунжий – знаменосец в Запорожской Сечи, позже – воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;

– знаменосец в Запорожской Сечи, позже – воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР; Чотар – младший офицер Украинских сечевых стрелков;

– младший офицер Украинских сечевых стрелков; Гармаш – специалист по пушкам, сейчас бы такого специалиста назвали артиллеристом.

Некоторые казацкие фамилии указывают на чувство юмора украинских воинов. Соломахой или Тетерей могли прозвать казака, который любил соответствущий вид каши. Часто основой становились какие-то внешние приметы или особенности – Кривонос, Губенко, Косач, Зуб, Головатый, Рябко, Легкоступ, Побегайло, Белый, Черный, Свистун и т.д. Также на казацкое происхождение указывают фамилии, в которых зашифрованы целые словосочетания – Перебийнис, Паливода, Непийвода, Неежборщ, Убийвовк, Куйбида, Неежко, Небыйбаба и т.д. Кстати, ничего подобного нет ни в одном другом славянском языке.

Часто казаки давали фамилию по месту происхождения человека или месту его службы. Так появились Лебединские, Полтавские, Прилуцкие, Полищуки, Чугуевцы, Волынские, Галицкие, Белоцерковцы и другие. Иностранцев также именовали по происхождению – Лях, Полулях, Гуржий, Сербин, Литвин, Вирменко, Цыганенко, Турчин.

А дворянские роды вносили сведения о своих предках в специальные книги. По ним историки до сих пор составляют списки имен старшины и знати. Так знатными были представители таких родов, как:

Адамовичи;

Андрушевские;

Безбородьки;

Вернадские;

Галаганы;

Гордиенки;

Дараганы;

Дорошенки;

Ждановичи;

Искрицкие;

Кандыбы;

Карпенки;

Крыницкие;

Лазаревские;

Леонтовичи;

Максимовичи;

Овсеенки;

Остроградские;

Паскевичи;

Полуботки;

Самойловичи;

Стороженки;

Сулимы;

Тарновские;

Уманцы;

Ханенки;

Щербаны и др.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о происхождении фамилии Мазур.

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