Какие специи нужно добавлять в супы: топ 5

Супы – лучшее блюдо для сытного и вкусного обеда, а особенно в осенний и зимний период. Готовить супы можно из любых овощей, добавив мясо, рыбу, так блюдо будет еще вкуснее. А специи могут раскрыть вкус блюда сполна.

Редакция FoodOboz делится перечнем из специй, которые могут сделать вкус супов более насыщенным.

Кулинары утверждают что

Не существует единой "лучшей" специи для супов, поскольку выбор зависит от типа супа и ваших вкусовых предпочтений. Однако, универсальными и популярными вариантами являются лавровый лист, черный и душистый перец, а также свежая зелень, например укроп и петрушка. Для овощных супов хорошо подходят базилик, орегано, тимьян и смеси типа "прованские травы".

Существуют универсальные специи для супов

Лавровый лист, он добавляет глубины вкуса.

Черный и душистый перец

Подчеркивает аромат других ингредиентов.

Свежая зелень (укроп, петрушка)

Придает свежести и легкости. Петрушку, особенно корень, можно добавлять во время варки, а зелень нужно бросать в самом конце.

Для овощных супов добавьте базилик

Базилик, он добавляет летнего настроения, особенно хорошо подходит к томатным супам. А орегано создает средиземноморский оттенок, тимьян же подчеркивает вкус овощей, а розмарин добавляет изящества и особенно хорошо сочетается с картофелем.

Смеси "прованские травы"

Они универсальный вариант для любого овощного супа.

