Какие предприятия и учреждения могут бронировать работников и что для этого нужно: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. В некоторых случаях украинцы могут получить бронирование от мобилизации.

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Критически важные предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать мужчин от призыва на военную службу. OBOZ.UA рассказывает сотрудники каких предприятий и учреждений могут получить бронь от мобилизации.

Порядок бронирования работников регулируется постановлением Кабинета министров Украины № 76 от 27 января 2023 года "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время".

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

Существует список компаний, которые по решению уполномоченных органов могут забронировать до 100% собственных работников. К ним относятся:

– предприятия топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики Украины);

– предприятие, являющееся техническим администратором портала "Дія";

– предприятия оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины);

– предприятия, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта Украины);

– специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения, представительства международных организаций (по решению Министерства иностранных дел Украины);

– специализированные учреждения ООН, международные судебные органы, международные или неправительственные организации и учреждения, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Чтобы получить статус критичности, предприятию необходимо отвечать по крайней мере трем из следующих требований:

– уплата налогов и сборов должна составлять не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

– поступления в иностранной валюте должны достигать не менее 32 миллионов в евро в год;

– организация должна иметь стратегическое значение для государства или выполнять мобилизационные задачи;

– не иметь задолженности перед бюджетом;

– иметь штат не менее 250 работников;

– средняя заработная плата не должна быть ниже региональной средней за предыдущий квартал.

Предприятия, которые получат статус критических, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с установленными критериями. Если обнаружится несоответствие, статус критичности может быть отменен, а в течение следующих шести месяцев компании запрещено подавать документы для повторного бронирования.

Новые изменения от Кабмина в вопросе бронирования от мобилизации

В постановлении №45 Кабинета Министров Украины, регулирующего бронирование военнообязанных, за последнее время произошли следующие ключевые изменения и уточнения. Теперь бронирование сотрудников возможно только для предприятий, учреждений и организаций, которые выполняют мобилизационные заказы. При этом критически важно не просто иметь такое задание, но и фактически его выполнять. Если мобилизационное задание не выполняется, бронирование может быть отменено.

Для предприятий, признанных критически важными, были введены дополнительные критерии бронирования. Средняя заработная плата на предприятии и заработная плата бронируемого сотрудника должны составлять не менее 2,5 минимальных зарплат (примерно 20 тыс. грн).

Напомним, ранее стало известно, что в Минобороны обещают отсрочку до 12 месяцев для контрактников-добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Она даст возможность добровольцам отдохнуть и при необходимости пройти медико-социальную реабилитацию.

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