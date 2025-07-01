В Минобороны обещают отсрочку до 12 месяцев для контрактников-добровольцев: когда ее можно будет получить

Министерство обороны инициировало внесение изменений в украинское законодательство. Они предусматривают 12-месячную отсрочку от мобилизации для контрактников – добровольцев, которые имеют от 18 до 24 лет.

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Соответствующий законопроект, разработанный Минобороны, одобрен на заседании правительства в пятницу, 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность.

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Что такое "Контракт 18-24"

Это добровольная служба по контракту для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, которая позволяет всего за 1 год получить конкурентные выплаты, опыт и социальные гарантии, которых нет в гражданской престижной жизни.

На веб-сайте ВСУ, через который проводят набор, указано, что первые когорты новобранцев пополнят личный состав шести подразделений, которые имеют значительный боевой опыт, а именно 10-й отдельной горно-штурмовой, 72-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 38-й бригады морской пехоты, 28-й и 92-й механизированных бригад.

Преимущества контракта

– контракт на 1 000 000 грн: 200 000 грн сразу при подписании и 800 000 грн выплат в течение службы;

– ежемесячное обеспечение до 120 000 грн плюс доплаты за боевые задачи (итого до 2 000 000 грн);

– компенсация за жилье во время службы;

– медицинское обеспечение, включая стоматологию и зубопротезирование;

– ипотека под 0% после завершения контракта по программе еОселя;

– бесплатный проезд и коммунальные льготы;

– возможность обучения в учебных заведениях за средства государства после службы;

– право на выезд за границу после 1 года службы.

Сообщалось, что в Украине планируют расширить инициативу "Контракт 18-24", предусматривающую возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и две бригады Национальной гвардии Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать добровольцы, присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24". Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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