Как меняли фамилии переселенцам из Украины в США: кто-то становился французом, а другие – ирландцами.

Войны, голод, принудительные выселения – перечень причин, по которым украинцам издавна приходилось покидать родные земли и отправляться за океан действительно неисчерпаем. А в новых странах и на дальних континентах в соответствии с местными традициями трансформировались и фамилии.

Часто украинские фамилии оказывались созвучными фамилиям довольно отдаленных народов – ирландцев или французов. Как меняли фамилии переселенцам из Украины в США – читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы с традиционными для нас фамилиями Макогон, Макосий, Маковий, Маковецкий в древних переселенческих реестрах нередко становились ирландцами. Фамилия Макогон, например, созвучна с древним ирландским родовым именем Мак-Магон (сын могущественного). Макосия на слух записывали как Мак-О'Си, Маковий становился Мак-О'ви .Приставка мак- в сочетании с буквой "о" часто вводила англоязычных людей в заблуждение.

Украинские фамилии стали созвучными английским, немецким, польским, французским. Был когда-то во Франции премьер-министр, украинец по происхождению, имевший фамилию Береговой, однако в историю он вошел не как Петр Береговой, а как Пьер Береговуа. А украинец Белый обычно становился французом Белью, хотя прямой аналог звучит как "blanc" – "Блан".

Интересна и история фамилии Масляк. На первый взгляд, у нее украинское происхождение, потому что и звучит она довольно привычно. Однако ученые предполагают, что происходит фамилия от арабского военачальника Масламака, сына халифа и потомка пророка Мухаммеда, воевавшего в Украине в VIII веке.

Кстати, по словам исследователей, стереотип преобладания среди украинцев фамилий на -енко не имеет под собой никаких формальных оснований. Самый высокий показатель носителей фамилий с этим суффиксом в Черниговской области – 30%, а самый низкий – во Львовской, 4%. В целом по Украине эти фамилии не превышают 15%.

Популярны также суффиксы -ук (Петрук, Дмитрук, Ткачук). В рейтинге наиболее распространеных также присутствуют фамилии с суффиксами -ский, -цкий, -зький. Традиционно считают, что возникли они под польским влиянием, но на самом деле такие фамилии присущи многим славянским народам и обычно отражают место происхождения их первого носителя. А на четвертом месте оказались так называемые существительные фамилии – Зозуля, Дуб, Стриха, Заяц и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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