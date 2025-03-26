Какие документы нужно взять с собой в ТЦК: объяснение

В связи с мобилизацией в Украине граждане, подлежащие военному учету (мужчины от 18 до 60 лет), обязаны явиться в Территориальные центры комплектования (ТЦК) для обновления своих учетных данных. Для этого важно иметь при себе документы.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Согласно украинскому законодательству, лица, планирующие посетить ТЦК, должны иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Военно-учетный документ.

Медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья (если есть).

Водительское удостоверение (если есть).

Документы, подтверждающие образование.

Документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть).

Документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации (если есть).

Если военнообязанный отказывается явиться в ТЦК или СП, сначала полиция будет искать это лицо, а впоследствии оно предстанет перед судом. В то же время каждый гражданин должен состоять на военном учете, и из него исключают только тех, кто непригоден к службе, умер или имеет другие веские причины.

Также стоит отметить, что обновление данных можно осуществить не только лично в ТЦК, но и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Если же лицо не выполнит эти требования, оно будет считаться уклоняющимся и может быть привлечено к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина отказался от мобилизации, потому что не согласен с решением ВЛК. Суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Кроме того, стало известно, что на Волыни мужчина отказался от повестки из-за "религиозных убеждений" – и поплатился за это.

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