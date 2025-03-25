На Волыни мужчина отказался от повестки из-за 'религиозных убеждений' и поплатился: как наказали

Жителя Волынской области осудили на три года лишения свободы за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине. Военнообязанный отказался идти служить, прикрываясь религиозными убеждениями.

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Согласно материалам дела, он намеревался во что бы то ни стало избежать призыва. Приговор относительно нарушителя мобилизационного законодательства вынес Иваничевский районный суд, передает "Судебно-юридическая газета".

Так, в отношении жителя Волыни 10 июня 2024 года сотрудники ТЦК составили акт об отказе от получения "боевой" повестки. Однако мужчина все равно должен был на следующий день явиться в воинскую часть, потому что законных оснований для отсрочки у него не было.

Военно-врачебная комиссия признала военнообязанного пригодным к службе, соответствующие доказательства были представлены и в суде.

Кроме того, на заседании выступил член Церкви адвентистов седьмого дня. Свидетель рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, однако отметил, что в религиозную организацию он не входит. Отсутствие связей с церковью подтвердила также справка от "Религиозного центра свидетелей Иеговы", согласно которой волынян не является членом и этой религиозной организации.

На суде мужчина признал, что уклонялся от службы в ВСУ, и просил его строго не наказывать. В материалах дела говорилось, что обвиняемый отдает себе отчет в опасном и противоправном характере своих поступков, однако намерен достичь цели избежать мобилизации.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине религиозные убеждения не освобождают человека от мобилизации, а лишь дают возможность прохождения альтернативной военной службы. Отказ от мобилизации без веских причин и доказательств предусматривает уголовную ответственность.

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