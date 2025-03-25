На Днепропетровщине мужчина отказался от мобилизации, потому что не согласен с решением ВВК: чем все закончилось

В Днепропетровской области военнообязанный после получения повестки отказался от мобилизации и прохождения военной службы, поскольку не согласен с решением ВВК. Суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

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Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

По материалам дела, 16 мая 2024 года военно-врачебная комиссия признала жителя Днепропетровщины пригодным к мобилизации. В тот же день обвиняемому пытались вручить повестку, однако он отказался и подал заявление об отказе от прохождения военной службы во время военного положения.

На судебном заседании он признал свою вину, но выразил несогласие с решением военно-врачебной комиссии, признавшей его годным к службе.

Мужчина утверждал, что имеет проблемы со здоровьем и прошел медицинское освидетельствование всего за полчаса. Также он не оспаривал вывод ВВК, хотя имел такое право.

Суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации во время военного положения в Украине. Военнообязанный не захотел идти служить, прикрываясь религиозными убеждениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье военнообязанного мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. ВВК сочла его ограниченно пригодным, что позволяло гражданину проходить службу в ВСУ, за исключением некоторых подразделений, но он подписал заявление об отказе от службы.

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