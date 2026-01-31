Какая еда была популярной 10 лет назад: топ-6 трендов в кулинарии

В этом году исполняется целое десятилетие с 2016-го – года, который запомнился своими характерными трендами, такими как Pokémon Go, узкие джинсы и яркий макияж.

Видео дня

Люди, кажется, очень ностальгируют по этому периоду времени, а количество поисковых запросов "2016" в TikTok выросло на колоссальные 452% только на прошлой неделе. OBOZ.UA расскажет о трендах в кулинарии, которые были популярны в 2016 году.

Соус Шрирача

Эта острая приправа была абсолютно везде в 2016 году, но другие варианты, такие как горячий мед, немного обогнали ее по распространенности.

Он начал приобретать популярность в начале 2010-х, но к 2016 году переместился с полок нишевых азиатских супермаркетов на кухни, в кафе и рестораны по всей Европе.

Бургеры для гурманов

В 2016 году невозможно было посмотреть на меню ни одного ресторана, не увидев огромный бургер, который было просто непрактично есть.

Новые заведения с бургерами появились по всей Европе, где стандартный салат, помидоры и маринованные огурцы уступали место многослойным котлетам с неожиданными дополнениями, такими как швейцарский сыр, кимчи и булочки бриош.

Блюда цвета радуги

Будь то радужные бублики, пончики в галактической глазури или даже разноцветный латте-арт, бум радужной еды был огромным. Это именно те кулинарные изделия, которых мы почти не видим в меню в наши дни.

Спирализованные овощи

2016 год также имел свои тренды в здоровом питании, и одним из них были спирализованные овощи. В этом году очень популярными были кабачки, которые часто использовались как замена макарон.

Боулы

Будь то киноа, кускус, гречка или фарро, боулы пользовались огромной популярностью в 2016 году. Зерновые и бобовые стали королями меню, потому что позволяли поварам легко экспериментировать с новыми ингредиентами, не слишком отклоняясь от привычных вкусов.

Кале

Кале, которую называют "королем суперфудов", было везде в 2016 году. Хотя есть зелень все еще важно, нельзя отрицать, что кале сейчас менее популярен в продаже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, при какой температуре приготовления пища становится ядом и почему есть жареное опасно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.