При какой температуре приготовления еда становится ядом и почему есть жареное опасно: обьясняет эксперт

Специалисты утверждают, что жареная еда вредна для здоровья. А вы задумывались, почему? Давайте разберемся.

Видео дня

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем вредна жареная еда и чем же ее самая главная опасность.

Есть несколько причин волноваться

"Первая и более других известная: жирность! Жарят еду традиционно на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее, например, вареного. Процесс жарки меняет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность, появляется избыток жира в пище. Что мы можем делать? Самое простое и радикальное – использовать другие способы приготовления пищи", – рассказала Светлана Фус.

Пункт второй: обугливание

"Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем глубже прожаренная и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм из такой пищи. Неприятно и вредно", – объяснила специалист. ⠀

Пункт третий, ключевой: канцерогены

"Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Как они появляются? У каждого жира/масла своя "точка дымления" – это температура, при которой масло в буквальном смысле дымит. Наверняка вы видели это собственными глазами. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены. Задымило масло на сковороде? Выливайте его, теперь оно ядовитое!", – уточняет диетолог.

Точка дымления растительного масла и животного жира у каждого своя

"У привычного для нас рафинированного подсолнечного она составляет около 230 С. А вот, например, у популярного нынче оливкового масла "экстра вирджин" – от 160 до 216 С. Животные жиры дымятся при 150-250 С. Корочка образуется при температуре около 140-160 С. Однако на плите сковорода может раскалиться и до 300 С, поэтому любой жир можно перегреть. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится!", – объясняет эксперт.

Жарка будет простым процессом только при соблюдении определенных условий, а именно

"Если у вас нет проблем со здоровьем, вы употребляете умеренно жареную пищу, вы готовите на небольшом количестве масла и следите за температурой жарки. Тогда вам не о чем беспокоиться. В противном случае есть все шансы сделать блюдо не только чрезмерно жирным, но и ядовитым", – подытожила специалист.

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему всем обязательно нужно есть сельдь.