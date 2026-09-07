Как защитить дом от пауков осенью: обратите внимание на это место

Снова наступил сезон пауков, что заставляет многих людей паниковать из-за увеличения количества восьминогих насекомых в их домах.

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Они выбирают эти места, чтобы воспользоваться теплом и укрытием от стихий, а также ищут источники пищи и даже пару – хотя это, вероятно, вызывает панику и страх у людей с арахнофобией, пишет OBOZ.UA.

Пауки могут проникать в дома различными способами, и им не всегда нужен большой проем, чтобы попасть внутрь.

Старые дома могут быть особенно уязвимы, поскольку уплотнители вокруг дверей и окон со временем естественным образом изнашиваются. До наступления осени стоит обойти свой дом и поискать очевидные точки проникновения, которые можно было бы загерметизировать шпаклевкой, свежим герметиком или уплотнителем. Известно, что пауки проникают через открытые окна, дымоходы и щели под дверями.

Но есть одна часть вашего дома, которая может быстро превратиться в место размножения пауков: оконные рамы. Поэтому именно ей следует уделять первоочередное внимание при герметизации и поддержании чистоты.

На оконных рамах часто скапливаются мертвые насекомые, пыль и старая паутина, что может побуждать пауков возвращаться на то же место.

Соблюдение правил мытья окон может существенно повлиять на защиту от нежелательных восьминогих гостей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как изгнать пауков из дома или квартиры.

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