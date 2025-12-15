Как изгнать пауков из дома или квартиры: действенный лайфхак

Миллионы людей пьют кофе каждый день, и во многих домах в шкафах есть растворимый кофе или кофейная гуща, которые имеют больше применений, чем вы думаете.

Видео дня

Сейчас вы можете заметить больше пауков в своих домах. Это потому, что в декабре холоднее и они ищут тепла. Кроме того, осень – это брачный сезон пауков. Даже несмотря на то, что зима уже наступила, некоторые пауки продолжают искать пару до декабря. Избавиться от этих насекомых как раз поможет кофе, пишет Express.

Пауки ненавидят многие вещи с сильным ароматом, такие как кофе.

Вы можете использовать растворимый кофе или кофейную гущу и размещать их вблизи мест, через которые пауки проникают в ваш дом, например, возле окон, дверей или других точек входа, таких как трещины и щели в полу.

Кроме того, кофейная гуща отпугивает других насекомых. Это важно, поскольку пауки часто охотятся на этих насекомых ради пищи. Если их нет в вашем доме, пауки с меньшей вероятностью попадут внутрь.

Лучше всего использовать свежую кофейную гущу, поскольку она имеет самый сильный запах. Пока пауки чувствуют запах, это будет максимально эффективно. Если вы хотите сделать еще больший вклад, вы можете сжечь кофейную гущу, чтобы сделать запах еще сильнее.

Чтобы отпугнуть пауков, можно использовать много средств, все с резкими запахами, которые они ненавидят. Например, эфирные масла, такие как мята перечная и лаванда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от пауков и других насекомых в доме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.