Как восстановить здоровый газон: простой тест перед внесением извести

Если ваш газон пришел в негодность и доля мха стала превышать количество травы, есть простой способ исправить ситуацию. Поможет обычное известкование.

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Об этом пишет Deccoria. Однако, прежде чем тратить деньги на известь или специализированные удобрения, проверьте pH почвы.

Мох процветает в почве с низким уровнем pH, что мешает траве впитывать питательные вещества. Траве требуется pH от 5,5 до 7,0. Когда он опускается ниже 5,5, дерн ослабевает, желтеет и истончается, а мох занимает его место.

В чрезмерно кислой почве даже регулярная подкормка не поможет — питательные вещества недоступны для корней травы и вымываются.

Самый простой способ проверки pH требует двух ингредиентов из вашего кухонного шкафчика: уксуса и пищевой соды.

Соберите образцы почвы из нескольких мест на вашем газоне с глубины 10–15 см. Подготовьте два контейнера — насыпьте в каждый небольшое количество почвы и добавьте немного дистиллированной (или кипячённой) воды, чтобы получилась жидкость. Налейте столовую ложку уксуса в первый контейнер. Если смесь начнёт шипеть и пениться, почва щелочная — pH выше 7. Насыпьте столовую ложку пищевой соды во второй контейнер. Образование пены указывает на кислый pH — pH ниже 7. Отсутствие реакции указывает на pH, близкий к нейтральному.

Известковать газон рекомендуется вне периода активного роста травы. Лучшее время — осень (сентябрь–ноябрь) и ранняя весна (февраль–март). Осенью у извести есть несколько месяцев, чтобы проникнуть в почву и стабилизировать уровень pH перед новым сезоном. Весеннее известкование — хорошая альтернатива, но делайте это перед первым азотным удобрением и до начала вегетации.

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